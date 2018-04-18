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В Москве открыли более 250 зон для пикников
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В Москве открыли более 250 зон для пикников 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
На столичных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) организовали более 250 точек для пикников
На столичных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) организовали более 250 точек для пикников.
Пикниковые зоны оборудованы противопожарными мангалами, урнами, скамейками, ящиками для песка и информационными щитами, на которых размещены правила пользования благоустроенными территориями. Некоторые точки для пикника дополнительно оснащены навесами и беседками.
«64 из них находятся на реконструкции и частично в ремонте, который будет завершен в середине июня», — цитирует Агентство «Москва» ГПБУ «Мосприрода».
Площадки, размещенные на ООПТ, могут быть использованы посетителями на безвозмездных условиях, за исключением тех, которые сдаются в аренду.
Узнать, какие пикниковые зоны расположены в Вашем районе, а также арендовать площадку для шашлыков можно здесь.
Фото: VK/moskvoretsky_park
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