Перед праздниками магазины проверят на соблюдение правил торговли алкоголем

В преддверии майских праздников столичные магазины будут проверены на наличие контрафактного алкоголя.

Сообщение о грядущей инспекции было опубликовано на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина . Планируется инспектировать точки, которые уже были замечены в нарушении правил торговли алкоголем.

Поводом для проверок также могут стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем, — рассказали в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы. — Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00.

Рейды продлятся до 1 мая. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов в них будут участвовать служащие Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Всего в плане проверок два десятка торговых точек. В случае обнаружения контрафактного товара он будет описан и конфискован, а на владельца магазина наложен штраф, размер которого может достигать 200 тысяч рублей.

Проверки магазинов на наличие нелегального алкоголя регулярно проводятся перед крупными праздниками. В это время спрос на крепкие напитки увеличивается, и повышается риск отравиться некачественной алкогольной продукцией, которую производят и продают недобросовестные предприниматели. Кроме того, это вредит российской экономике.