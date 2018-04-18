Перед праздниками магазины проверят на соблюдение правил торговли алкоголем 

В преддверии майских праздников столичные магазины будут проверены на наличие контрафактного алкоголя.
Сообщение о грядущей инспекции было опубликовано на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется инспектировать точки, которые уже были замечены в нарушении правил торговли алкоголем.
Поводом для проверок также могут стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем, — рассказали в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы. — Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00.
Рейды продлятся до 1 мая. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов в них будут участвовать служащие Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Всего в плане проверок два десятка торговых точек. В случае обнаружения контрафактного товара он будет описан и конфискован, а на владельца магазина наложен штраф, размер которого может достигать 200 тысяч рублей.
Проверки магазинов на наличие нелегального алкоголя регулярно проводятся перед крупными праздниками. В это время спрос на крепкие напитки увеличивается, и повышается риск отравиться некачественной алкогольной продукцией, которую производят и продают недобросовестные предприниматели. Кроме того, это вредит российской экономике.
— Объем самой разной нелегальной алкогольной продукции на российском рынке может составлять до 70 процентов, — считает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — И страна из-за этого теряет в год около триллиона рублей акцизов и налогов.