Кредиторы экс-владельца «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина оспорили условия его развода

Кредиторы экс-совладельца «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина — «Байкал Банк», семья Сергея Капкова , компании Ашая Инвестментс и Ари Солюшенс — оспорили решение Хамовнического суда Москвы о разделе имущества в рамках его развода с Софией Вдовиной, сообщил RNS источник, близкий к одному из кредиторов, и подтвердил адвокат одного из кредиторов — компании Ари Солюшенс.

«Кредиторы — «Байкал Банк», семья Сергея Капкова, и компании Ашая Инвестментс Лимитед и Ари Солюшенс Корп — подали апелляционные жалобы на июльское решение Хамовнического районного суда о разделе имущества супругов Вдовиных», — сообщил RNS источник, близкий к одному из кредиторов.

По его словам, в ходе раздела собственности квартиры в Москве и Лондоне, земельный участок в Московской области отошли жене, в то время как Вдовину достались доли в трех российских ООО, а также деревянный садовый дом и земельный участок площадью 10 соток.

«Это решение суда, вынесенное прошлым летом, основывалось исключительно на отсутствии возражений со стороны самого Вдовина и мотивировано защитой интересов несовершеннолетних детей. Мы же настаиваем на том, чтобы имущество было разделено в пропорции 50/50 — при проведении его справедливой оценки, а также учитывались интересы многочисленных кредиторов Вдовина», — сообщил RNS адвокат Дмитрий Проводин , представляющий интересы Ари Солюшенс. Он отметил, что задолженность Вдовина перед компанией превышает $9 млн Проводин отметил, что «истца и ответчика представляли адвокаты одной и той же юридической компании», а из «общей конкурсной массы Вдовина супруги решили вывести на жену самую ценную его часть — квартиру в Хамовниках, земельные участки и другие активы». По его оценке, жена Вдовина получила более 90% активов.

В офисе адвокатского бюро «Парадигма», которое, по словам Проводина, представляло интересы Вдовина и его супруги, не ответили на запрос RNS.

В пресс-службе Хамовнического районного суда RNS подтвердили, что судом зарегистрированы «сразу несколько апелляционных жалоб на это решение, среди них две жалобы — от АРИ Солюшенс и от „Байкал Банка“, также была зарегистрирована жалоба от Софии Вдовиной». Данных по другим жалобам в пресс-службе суда не предоставили, но уточнили, что все они будут рассмотрены 20 апреля.

Сергей Капков, который является одним из кредиторов Вдовина, сообщил RNS, что всеми вопросами, касающимися его претензий к ответчику, занимается его адвокат. Сам Капков комментировать претензии к Вдовину отказался.

Связаться с самим Вдовиным не удалось, в пресс-службе Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) не ответили на запрос RNS.