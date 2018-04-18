Россияне строят на Карибах «секс-город» за $62 млн с инкубатором для SexTech

Устройство «секс-деревни»

Курорт строят в прибрежном регионе Пунта-Кана на востоке страны. В целом он займет почти 90 тысяч квадратных метров, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении Rusbase документы о строительстве, и будет рассчитан на проживание до 1200 человек.

Представитель проекта — бывший секс-евангелист сервиса знакомств Pure Елена Рыдкина — также называет курорт «секс-деревней», так как для «города» площади не так много. По ее словам, помимо вилл и апартаментов на территории курорта будут размещены магазины, ТЦ, клубы, бары и рестораны, СПА-центры и другие заведения.

Примерный план застройки города (орфография сохранена)

Недвижимость можно будет приобрести за биткоины или традиционные валюты, либо арендовать по модели таймшера. При этом гражданам РФ формат таймшера предлагать не будут из-за «эмоциональной травмированности российской аудитории» после «историй с „таймшером“ в 90-е», уточнила Рыдкина.

Зачем это нужно

Представители проекта позиционируют курорт как «секс-позитивный» — «открытый для всех форм телесности, эротики и сексуальности, если они происходят при явном согласии всех участников».

«Вы можете быть частью какой угодно субкультуры — нудистами, свингерами, тематиками, тантриками, бернерами [редакция Rusbase решила не пояснять смысл этих слов] или сочетать практики любой из них», — поясняет Рыдкина.

Организаторы также обещают не продавать и не сдавать недвижимость людям, склонным к «осуждению и нетерпимости» — для этого будет организован специальный отбор.

«Мы берем на себя ответственность за то, чтобы с нами жили люди, которые уважают ценности и правила нашего города. Это касается и гостей города. У нас предусмотрена прозрачная и гибкая система наказаний за нарушения правил. Так что никаких «лишних» людей”», — добавила Рыдкина.

Основателями проекта выступают супруги Денис Крикунов и Анастасия Иванова . До основания «секс-деревни» они работали в эстонской инвестиционной компании Aeternus Investeeringud OÜ и занимались международным строительным бизнесом и туризмом. В 2013 году они переехали в Доминиканскую республику и, по словам Крикунова, решили создать «город мечты».

«Этот город воплощает наше желание жить в таком месте, которое бы заряжало позитивом. В современном мире так мало мест, где ты можешь быть тем, кто ты есть на самом деле, чувствовать себя свободным. Это наша мечта, которую мы воплощаем в реальность» — прокомментировал Крикунов.

Технологии (не только для секса)

Идеология «секс-города» включает и новые технологии. Предполагается, что электроэнергию курорт будет получать исключительно от солнечных батарей и переработки мусора и отходов, а очищенную воду будут использовать для поливки газона.

Инкубатор для стартапов основатели планируют запустить в 2021-2022 годах. По словам Рыдкиной, инкубатор будут приглашать лекторов из индустрии и помогать SexTech-проектам делать маркетинговые исследования, привлекая жителей курорта, а также обеспечивая оборудованием вроде 3D-принтеров и VR-гарнитур. Также в инкубаторе планируется проводить хакатоны.

Рыдкина добавила, что на курорт планируют пригласить и разработчиков противодронного оборудования для проведения испытаний.

«А то у нас хоть и высокий забор, но будет много желающих подсмотреть за обнаженными и занимающимися сексом людьми», — говорит бывший секс-евангелист Pure.

Инвестиции и сроки

Согласно документам, ранее создание курорта одобрило министерство туризма Доминиканской республики. В целом на проект планируют потратить $62 млн По документам о строительстве Rusbase удалось подтвердить сумму в $58 млн — остальная часть уже направлена на первый этап строительства, который проходит в настоящий момент, уверяет Рыдкина.

Частично это деньги Крикунова и Ивановой, но основную часть предоставили два инвестора — «американец и англичанин», имена которых в проекте не раскрывают.

Пустить первых жителей в город предполагается к 1 декабря 2018 года, но на этом строительство не закончится — запланированные дома и заведения будут строить вплоть до середины 2020-х годов.

Ближе к концу строительства на курорте также появится отель. Если спрос на «секс-деревню» будет высоким, отель могут построить раньше, а общую площадь увеличить до 300 тысяч квадратных метров, добавила Рыдкина.