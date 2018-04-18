В Совете Федерации прокомментировали высказывания Кэмерона

— Кэмерон, к сожалению, не первым и не последним высказывается на эту тему, — говорит Климов. — Британский экс-премьер не хочет окончательно выпасть из политического антироссийского тренда. Я уверен, мы еще увидим много подобных заявлений от западных политиков, причем не только тех, кто уже в отставке. Еще летом прошлого года был взят курс на дискредитацию России как хозяйки ЧМ-2018. Этим, скорее всего, занимаются спецслужбы государств, которые называют Россию своим противником.

Самое главное для этих спецслужб, как они говорят, «сдержать Россию», не важно, говорим мы о спорте или других родах деятельности. Высказывание Кэмерона — часть волны информационных атак Запада на нашу страну. Эти атаки направлены не только на ЧМ-2018, вспомнить ту же самую историю с отравлением Скрипалей. Для Запада важно, чтобы информация о России, вне зависимости от темы, носила негативный характер. (Иван ТОРОПЦЕВ)