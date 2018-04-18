Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима Варшавского

Недавно внимание общественности привлек случай с российским предпринимателем Вадимом Варшавским . Он уже около месяца находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Сегодня Тверской суд Москвы должен решить, законно ли продлевать его арест. Юристы, знакомые с материалами дела, называют обвинение абсурдным. Однако, несмотря на уже вынесенные решения в пользу предпринимателя, несмотря на многочисленные нестыковки в новом деле, его дальнейший арест — вполне вероятная перспектива, хотя, как говорят адвокаты, предприниматель серьезно болен и не получает должной медицинской помощи. Не потому ли так активны обвинители.

Вадим Варшавский известен предпринимательскому сообществу России как создатель многих успешных российских компаний в сфере сельского хозяйства, промышленности и металлургии, в том числе и таких, которые не имеют аналогов в стране и впервые в России внедряют прорывные биотехнологии. Поэтому в сообществе были удивлены, когда в прошлом марте его задержали по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц»

Суть дела такова. До 2008 года производство металла было очень выгодным бизнесом. Однако мировой кризис сбил цены и поставил десятки заводов на грань банкротства. На этой грани оказались и заводы группы «Эстар», которыми тогда руководил Варшавский. Сначала их хотела купить компания GCM Global Energy, однако потом она отказалась от завершения сделки. Подхватить проблемные активы захотел российский металлургический гигант, компания «Мечел» . Как писали СМИ, компания использовала серые схемы продажи металла, используя фирмы-прокладки и офшоры, из-за чего российский бюджет годами недополучал огромные суммы в виде налогов. И серые схемы просто переместились на заводы группы «Эстар», которые новые менеджеры из кадровой обоймы «Мечела» стали подводить под банкротства и недружественные поглощения.

29 июня 2012 года Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) получил в банке «Петрокоммерц» кредит 2,783 миллиарда рублей, якобы направленный на пополнение оборотных средств предприятия. Однако целевые деньги пошли не на это. За одни сутки деньги были переброшены в несколько подконтрольных «Мечелу» компаний. Одна из офшорных компаний в тот же день вернула эти деньги в банк. В результате серии операций все задолженности внутри этих компаний были погашены, а сам ЗМЗ оказался обременен долгом в аккурат на сумму 2,783 миллиарда рублей.

В свое время федеральные СМИ с большой помпой сообщали о том, что «Мечел» «берет под крыло» ОАО «Златоустовский металлургический завод». Но сейчас происходит попытка переложить ответственность за кредит на других лиц, в том числе на Варшавского (подобная участь, кстати, постигла и некоторые другие заводы «Эстара». Многие из них внезапно оказались в предбанкротном состоянии с многомиллиардными долгами).

В качестве аргумента по делу о ЗМЗ обвинители предоставили договор поручительства, заключенный между Вадимом Варшавским и ОАО КБ «Петрокоммерц», а также подшитый к нему кредитный договор. Уже было несколько судебных процессов, по итогам которых и сам кредитный договор, и договор поручительства были признаны недействительными. Но сейчас этот вопрос снова поднимается обвинителями.

Вызывает большое удивление «избирательная слепота» обвинителей

В это сложно поверить, но адвокаты Варшавского обнаружили, что в материалах фигурируют уже два варианта договора. У них одинаковая дата и номер, но внутри по некоторым пунктам текст отличается — «в самых нужных местах». Сшив договора также вызывает большие вопросы у специалистов. Как говорят представители предпринимателя, автограф не захватывает две стороны сшива, как того требует закон, а расшифровка фамилии вообще якобы выполнена не его почерком. Как можно принимать решения, основываясь на таких, мягко говоря, сомнительных бумагах?

Мимо внимания обвинителей почему-то проходят и совершенно железобетонные факты. Например, как уже было установлено решениями и определениями Арбитражного суда Челябинской области , Златоустовского городского суда и Тверского районного суда Москвы, Вадим Варшавский к получению этого кредита и организации вышеописанной схемы вообще не имеет никакого отношения. Все эти решения были проверены вышестоящими судебными инстанциями, признаны законными и обоснованными и вступили в законную силу.

Вызывает большое удивление избирательная слепота тех, кто как будто бы «не замечает» вынесенные, вступившие в законную силу и проверенные высшими судебными инстанциями решения российских судов. Ведь так любого невиновного предпринимателя можно мучить судами до бесконечности. Видимо, это и произошло с Вадимом Варшавским.

В деле вскрываются и иные удивительные факты. Например, в протоколах допросов свидетелей (они, кстати, бывшие или действующие высокопоставленные сотрудники «Мечела») не просто повторяются одни и те же фразы и предложения, в них дословно повторяются одни и те же опечатки и ошибки в словах! То есть, получается, следователь не проводил реальные допросы, а просто приписывал одни и те же обвинительные слова разным людям, копируя «показания» «свидетелей» из одного документа в другой? Но ведь это, кажется, фальсификация материалов дела, то есть уголовное преступление!

К сожалению, посадка предпринимателя в тюрьму под фиктивным предлогом часто используется как один из методов сделать его более «сговорчивым», а порой просто лишить его имущества. Однако будем надеяться, судебная инстанция вынесет объективное и справедливое решение. О ходе расследования мы расскажем нашим читателям.