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Пули угодили в бедро и колено: что известно о состоянии тюменца, в которого его брат стрелял на СТО
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Пули угодили в бедро и колено: что известно о состоянии тюменца, в которого его брат стрелял на СТО 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменец, который попал в больницу из-за старшего брата, до сих пор лежит в реанимации. Мужчина, говорят врачи, находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Ранее редакция 72.ru сообщала, что в минувшую пятницу, 13 апреля, пострадавший 1981 года рождения поругался со своим старшим братом после поминок отца. Родственники не поделили бизнес папы, который вот только скончался. В ходе конфликта брат 1972 года рождения достал пистолет и выстрелил в ноги младшего. После этого старший сын попросил вызвать пострадавшему скорую помощь, а сам ушёл с места преступления. Раненого тюменца медики сразу же доставили в больницу.
— Пациент в сознании. У него раны правого и левого бёдер, колена, — пояснила 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.
После случившегося старшего брата задержали правоохранители. В его отношении было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство своего родственника.
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