Чем запомнился «Фотофорум-2018»?

С 12 по 14 апреля в «Крокус Экспо» прошел «Фотофорум-2018» — крупнейшее мероприятие для профессиональных и начинающих фотографов. За 3 дня состоялось более 70 мастер-классов по фотографии, кино и видео, обработке и семинаров по печати от российских звезд фотографии и экспертов. Все желающие могли показать свои фотоработы топовым тьюторам из ведущих фотошкол в рамках Портфолио-ревю.

В экспозиционной зоне мировые бренды представили фото— и видеотехнику. Главный экспонат у Nikon — новинка D850 с быстродействующей матрицей FX со сверхвысоким разрешением 45,7 мегапикселей. На стенде Sony — полнокадровая беззеркалка Sony a7 M III с новейшими технологиями формирования изображения. Инженеры снабдили ее инновационной полнокадровой 24,2-мп CMOS Exmor R™ матрицей с тыловой подсветкой и усовершенствованной системой обработки изображения, широким диапазоном чувствительности ISO 100 — 51200 и крутой системой автофокусировки.

Fujifilm привезли на выставку сразу несколько новинок, в том числе, камеру X-Н1. Расширенные возможности системы позволяют вести фотосъемку в самых сложных условиях, например, на спортивных мероприятиях или при перепаде температурных режимов. Малый вес и компактность обеспечивают превосходную мобильность, электронный видоискатель автоматически корректирует яркость, алгоритм фокусировки отслеживает объект съемки, а мощный стабилизатор изображения синхронизирует камеру с движениями рук и глаз.

Впервые в России — Hasselblad представил свои новинки на выставке! На «Фотофорум» компания привезла беззеркалки и средний формат. Ультралегкая беззеркальная X1D — эргономична и суперпроизводительна, среднеформатная H6D-100c с большой матрицей — находка для профессиональных фотографов. А среднеформатная H6D-400C MS делает снимки самого высокого разрешения за счет 100мп CMOS сенсора и видео в формате HD и UHD.

В зоне Touch & Try на «Фотофоруме» тестировали дорогостоящее оборудования в собранных комплектах от 5 ведущих мировых производителей в условиях настоящих фотостудий.