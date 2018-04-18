В «Экспериментаниуме» на Ленинградском проспекте расскажут о пользе стекла

В музее занимательной науки «Экспериментаниум», который расположен на Ленинградском проспекте, 21 апреля поговорят о стекле. Лекцию из цикла «Ученые — детям» прочтет кандидат химических наук Георгий Шахгильдян. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. «Человечество смотрит сквозь стекло уже больше трех тысяч лет и не замечает его уникальности. Что это за материал, откуда он и для чего? Это окна в нашей квартире или костные имплантаты, экраны телефонов, бутылки или носители информации, способные пережить апокалипсис?», — дается анонс лекции в материале пресс-службы. Лекция начнется в 17.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Отметим, что «Экспериментаниум» находится по адресу Ленинградский проспект, дом 80, корп. 11. (мю)