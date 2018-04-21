Ямочный ремонт в Орле завершиться к началу июня

В администрации Орла на минувшей неделе прошло совещание по вопросам дорожного ремонта. В нем приняли участие руководители профильных структур.

Начальник УКХ Орла Светлана Климова рассказала о текущих работах и планах на будущее. В настоящее время объявлен конкурс по выбору подрядчика для ямочного ремонта дорог в четырех районах Орла.

Окончание подачи заявок на ремонт дорог Северного и Советского районов — 23 апреля. Сумма контрактов составит 5,8 млн рублей. Подрядчики по ремонту улиц Железнодорожного и Заводского районов определятся 24 апреля. На реконструкцию будет выделено 4,8 млн рублей.

В настоящее время в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети «Спецавтобаза» делает ямочный ремонт на 34 объектах. Уже выполнены работы под ж/д мостом на улице Московской. Климова сообщила, что в этом году ямочный ремонт планируется завершить до 1 июня.

В рамках ремонта улично-дорожной сети планируется масштабный ремонт 17 объектов: Наугорское шоссе, Московское шоссе (съезды от ул. Михалицина до ул. Рощинская), пер. Южный от ул. Паравозная до Новосильского шоссе, парковка по ул. 7 Ноября возле БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круглой, ул. Тургенева, ул. Лескова, ул. Васильевская от пер. Западный до ул 1-я Посадская, ул. Карачевская от ул. 2-ой Посадская до ул. Колхозная, ул. Октябрьская от ул. Полесская до ул. Пионерская, ул. Скворцова от Наугорского шоссе до границы города Орла, ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до ул. Колхозная, ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до пер. Ипподромный), ул. Комсомольская (съезды от ул. Авиационная до ул. Кромская), ул. Картукова, ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 151 по Московскому шоссе), пер. Южный от ул. Паравозная до Новосильского шоссе, ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворотного кольца маршрутного транспорта).

Также руководитель УКХ уточнила, что по одному объекту уже определен подрядчик. ООО «РемДорСтрой» займётся ремонтом ул. Приборостроительную от ул. Октябрьской до Ипподромной. Стоимость контракта составит 26 млн 120 тыс. рублей. В настоящее время контракт находится в стадии заключения. Работы должны быть выполнены до 1 июля. Срок окончания работ по ремонту УДС областного центра — 1 августа.

На этой неделе рабочие приступят к покраске четырёх мостов: Красного, Дружбы, Герценского и Тургеневского.

В пресс-службе мэрии отметили, что в этом году на 117 участках дорог областного центра гарантийный ремонт за счет подрядчиков будет проведен до 1 мая. В 2018 году на ремонт дорог в Орле будет выделено 453,5 млн рублей.