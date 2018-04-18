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Администрации рекомендовали служебную проверку «ям и пыльных дорог»
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Администрации рекомендовали служебную проверку «ям и пыльных дорог» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Мэр Орла Василий Новиков рекомендовал руководству города провести служебную проверку по выявлению причин, лежащих в основе некачественной организации работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.
Заявление прозвучало в ходе заседания профильного комитета горсовета, состоявшегося 18 апреля. Депутаты выразили недовольство работой «Спецавтобазы». Снег давно сошел, а город совсем не убран, посетовал Владимир Букалов. Он напомнил, что муниципальный контракт на четыре месяца предполагает расходы порядка 130 млн рублей, однако желаемого результата нет.
Заместитель главы администрации Николай Ванифатов согласился с тем, что к «Спецавтобазе» есть множество нареканий.
«Существует проблема в логистике исполнения предприятием определенных работ, — цитирует чиновника пресс-служба горсовета. — Предприятие все еще находится в непростой ситуации. Нет там и техники, способной убирать согласно нормативам. Из имеющейся техники, после выезда на улицы, одна — две единицы сразу становятся на ремонт», — рассказал Николай Ванифатов.
Отметим, администрация Орла поводит очередной аукцион по выбору подрядчика для оказания услуг по содержанию улично-дорожной сети в Орле. Кто получит очередные 124 млн рублей из бюджета станет известно 20 апреля.
Сообщение Администрации рекомендовали служебную проверку «ям и пыльных дорог» появились сначала на РИА 57.
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