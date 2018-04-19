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В Китае заявили, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией
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В Китае заявили, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией 

RT на русском 30 минут назад
Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Такое мнение выразил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект от санкций США на сотрудничество с Москвой.
«Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что с начала года торговля между Китем и Россией быстро растёт, добавив, что товарооборот двух стран в этом году может превысить $100 млрд
Ранее глава китайского оборонного ведомства генерал-полковник Вэй Фенхэ в ходе VII Московской конференции по международной безопасности заявил о решимости укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.
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