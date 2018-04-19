В Китае заявили, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией

Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России Китая . Такое мнение выразил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект от санкций США на сотрудничество с Москвой

«Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что с начала года торговля между Китем и Россией быстро растёт, добавив, что товарооборот двух стран в этом году может превысить $100 млрд