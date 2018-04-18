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Банк развития Китая: КНР продолжит сотрудничать с РФ, несмотря на санкции Запада
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Банк развития Китая: КНР продолжит сотрудничать с РФ, несмотря на санкции Запада 

Прайм 1 час назад
Китай по-прежнему нацелен на сотрудничество с Россией, несмотря на санкции Запада, заявил ведущий экономист Банка развития Китая Лю Янг, выступая в среду в Брукингском институте в Вашингтоне.
"Мы сфокусированы на сотрудничестве с Россией. У нас немало проектов в рамках Банка, особенно в области энергетики, газа и нефти. В данном сотрудничестве мы четко следуем международным правилам", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции повлиять на взаимодействие двух стран.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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