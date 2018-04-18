Банк развития Китая: КНР продолжит сотрудничать с РФ, несмотря на санкции Запада

Китай по-прежнему нацелен на сотрудничество с Россией , несмотря на санкции Запада, заявил ведущий экономист Банка развития Китая Лю Янг, выступая в среду в Брукингском институте в Вашингтоне.

"Мы сфокусированы на сотрудничестве с Россией. У нас немало проектов в рамках Банка, особенно в области энергетики, газа и нефти. В данном сотрудничестве мы четко следуем международным правилам", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции повлиять на взаимодействие двух стран.