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54-летний миллиардер Мэттью Мэллон умер от обезболивающих таблеток
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54-летний миллиардер Мэттью Мэллон умер от обезболивающих таблеток 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
54-летний американский миллиардер Мэттью Мэллон скончался в реабилитационном центре в мексиканском Канкуне, где проходил программу восстановления. О смерти бизнесмена агентству АР рассказал его двоюродный брат Питер Стефаик. На протяжении долгого времени мужчина употреблял обезболивающий препарат оксиконтин, который вызвал у него привыкание. Дошло до того, что на таблетки он тратил более 100 тысяч долларов ежемесячно, принимая по 80 штук в день!
Ни сам Мэллон, ни его семья никогда не скрывали, что бизнесмен прежде страдал от наркомании и боролся с этой зависимостью. Родные надеялись, что он сумеет выкарабкаться. Как сообщила изданию Mirror жена бизнесмена Тамара Меллон, два года назад ее супруг лег в одну из лучших клиник Малибу и был готов находиться там столько, сколько потребуется. К сожалению, полностью выздороветь ему так и не удалось.
В последнее время Мэттью Мэллон занимался инвестициями в криптовалюту Ripple и в феврале вошел в пятерку богатейших криптовалютных миллиардеров по версии Forbes. В Голливуде предпринимателя хорошо знали. Его близкими друзьями были актриса Элизабет Херли, британский гитарист Ник Роджерс и дочь Мика Джаггера Джейд. Внезапная смерть Меллона стала для них шоком.
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