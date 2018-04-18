54-летний миллиардер Мэттью Мэллон умер от обезболивающих таблеток

54-летний американский миллиардер Мэттью Мэллон скончался в реабилитационном центре в мексиканском Канкуне , где проходил программу восстановления. О смерти бизнесмена агентству АР рассказал его двоюродный брат Питер Стефаик. На протяжении долгого времени мужчина употреблял обезболивающий препарат оксиконтин, который вызвал у него привыкание. Дошло до того, что на таблетки он тратил более 100 тысяч долларов ежемесячно, принимая по 80 штук в день!

Ни сам Мэллон, ни его семья никогда не скрывали, что бизнесмен прежде страдал от наркомании и боролся с этой зависимостью. Родные надеялись, что он сумеет выкарабкаться. Как сообщила изданию Mirror жена бизнесмена Тамара Меллон, два года назад ее супруг лег в одну из лучших клиник Малибу и был готов находиться там столько, сколько потребуется. К сожалению, полностью выздороветь ему так и не удалось.