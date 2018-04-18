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Совфед пообещал зеркальные меры в ответ на возможные санкции против RT
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Совфед пообещал зеркальные меры в ответ на возможные санкции против RT 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил о том, что правительство России в ответ на возможные санкции против телеканала RT будет принимать зеркальные меры, относительно зарубежных СМИ. Об этом рассказал «Интерфакс».
Климов подчеркнул, что вне зависимости от популярности СМИ Россия рассмотрит «адекватные и зеркальные» контрмеры в случае, если Великобритания прекратит вещание RT на территории своей страны.
Реагировать на эти действия в практическом плане мы можем только тогда, когда будут действия, а не исследование вопроса. Мы на комиссии много раз говорили. Мне задавали вопрос: как  Би-Би-Си  и другие? Мы говорили: пока на практике к нашим СМИ не принимаются меры, мы не можем реагировать на контент просто потому, что нам не нравится.
— Андрей Климов
Другой российский политик, зампред комитета Госдумы Алексей Чепа предложил более жесткое решение проблемы, подчеркнув необходимость повлиять на работу нескольких британских каналов, которые вещают на территории России.
Если RT показывает весь тот бред, который более месяца несет официальный Лондон, и, естественно, это им не нравится, они высказывают свое возмущение, и если они будут закрывать, то, я думаю, мы закроем несколько британских каналов, у них же их больше. Нужно будет закрыть несколько.
— Алексей Чепа
Регулятор в сфере телевещания Великобритании (OFCOM) в среду поведал о нескольких новых расследованиях, которые изучат работу телеканала Russia Today. По мнению британских чиновников, RT увеличил количество программ, посвященных отравлению Скрипалей, чем нарушил кодекс вещания. После того как эксперты оценят ситуацию, правительство страны может наложить на RT санкции. МИД РФ прокомментировал эту возможность.
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