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В парламенте Узбекистана появится комиссия по мониторингу работы судей
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В парламенте Узбекистана появится комиссия по мониторингу работы судей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана вскоре начнет работу комиссия по мониторингу обращений и жалоб граждан на работу судей. Об этом на заседании международного пресс-клуба в Ташкенте заявил депутат Шерзод Тухташев, сообщает в среду агентство новостей Podrobno.uz.
«В законодательной палате продолжается работа по организации деятельности новой комиссии. Думаю, что во втором квартале этого года она заработает», — сказал Тухташев.
Основной задачей парламентской комиссии станет анализ обращений и жалоб граждан на работу как отдельных судей, так и всей судебной системы.
Указание создать при Олий Мажлисе комиссию по содействию обеспечению независимости судебной власти дал в конце прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев.
Депутаты успели за минувшее время рассмотреть в двух чтениях законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием мер по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».
Тогда же президент сказал, что оценивать работу судей должен сам народ. В этой связи в зданиях судов стали появляться запечатанные урны для жалоб и предложений, которые будут вскрываться в присутствии представителей Высшего судейского совета и президентской администрации.
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