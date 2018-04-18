В парламенте Узбекистана появится комиссия по мониторингу работы судей

В законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана вскоре начнет работу комиссия по мониторингу обращений и жалоб граждан на работу судей. Об этом на заседании международного пресс-клуба в Ташкенте заявил депутат Шерзод Тухташев, сообщает в среду агентство новостей Podrobno.uz.

«В законодательной палате продолжается работа по организации деятельности новой комиссии. Думаю, что во втором квартале этого года она заработает», — сказал Тухташев.

Основной задачей парламентской комиссии станет анализ обращений и жалоб граждан на работу как отдельных судей, так и всей судебной системы.

Указание создать при Олий Мажлисе комиссию по содействию обеспечению независимости судебной власти дал в конце прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев

Депутаты успели за минувшее время рассмотреть в двух чтениях законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием мер по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».