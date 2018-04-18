Эксперты: западные фармкомпании не планируют снижать свое присутствие на российском рынке

КАЛУГА , 18 апреля. / ТАСС /. Фармацевтические компании из Европы и США не планируют снижать свое присутствие на российском рынке, несмотря на то, что российские власти рассматривают возможность введения ограничений на ввоз импортных лекарств в страну, сообщили ТАСС эксперты, опрошенные в ходе форума «Фармэволюция-2018» в Калуге.

Ранее законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение руководителями всех фракций Госдумы и ее спикером Вячеславом Володиным . В документе предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию ряда товаров, в частности, лекарств, у которых есть аналоги, производящиеся в России или других странах. Речь идет о препаратах из США, а также из стран, которые поддержат американские санкции. На данный момент принятие законопроекта отложено до мая.

Россия — рынок с большим потенциалом

Пока деятельность западных фармпроизводителей в РФ подчинена не политическим, а экономическим законам. Как сообщил ТАСС гендиректор Novo Nordisk в России и Белоруссии, мирового лидера по производству инсулина, Ханс Дюиф, осенью 2018 года компания, вложившая в производства в Калужской области с 2010 года около 8 млрд рублей, планирует открыть производство инсулина полного цикла и намерена в дальнейшем развивать бизнес.

"Мы понимаем ситуацию, но, когда мы инвестируем, мы рассматриваем потенциал рынка в первую очередь. Если мы видим потенциал, мы продолжаем инвестировать, мы остаемся на этом рынке. На потенциал рынка влияет высокий рост заболеваемости диабетом в мире и в России тоже. Только в России, по официальным оценкам, зарегистрировано 4,5 млн больных диабетом, на практике их гораздо больше", — отметил Дюиф.

Западные компании сейчас внимательно следят за российским рынком, на котором, как отмечают эксперты, возникло беспокойство из-за возможных ограничений. «Мы очень надеемся, что при рассмотрении данного законопроекта в части фармацевтики, регуляторы, Госдума и правительство РФ в первую очередь будут учитывать интересы пациентов, потому что, в конце концов, это санкции не по компаниям и по продуктам, а это санкции для наших пациентов», — отметил на пленарной сессии форума директор по взаимодействию с органами государственной власти американской фармкомпании Phizer в России Наиль Егофаров.

Он уточнил, что компания совместно с другими предприятиями локализовала в России три производства медпрепаратов. В том числе вакцину для профилактики пневмококковых инфекций, которая входит в нацкалендарь прививок. Объем инвестиций в один из проектов по локализации около 30 лекарств составил около 3 млрд рублей.

"Будет ли Phizer дальше работать с инвестициями? Конечно, да. Для Phizer Россия остается регионом, который интересен с точки зрения инноваций, у нас в портфеле компании существуют продукты, которые, мы надеемся, в будущем будут локализованы. Мы рассматриваем Россию как рынок, который имеет потенциал для развития", — заявил Егофаров.

"Зеркальные" меры и возможные последствия

" [Введение ограничений] вызывает большую обеспокоенность, потому что это не оправдано, с точки зрения, прежде всего, пациентов, которые однозначно пострадают. Будут перебои, по нашему мнению, цены будут вырастать и прочие негативные последствия", — сказал ТАСС исполнительный директор ассоциации крупнейших фармпроизводителей, инвестирующих в научные разработки лекарств «Инфарма», Вадим Кукава.

В случае введения ограничений могут пострадать и налаженные каналы поставки из-за рубежа, так как будет утрачено доверие производителей к России, считают западные производители лекарств.

Поэтому глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба не считает нужным введение мер, запрещающих ввоз в Россию лекарственных препаратов из США и стран, которые поддерживают санкции против РФ. Общаясь с журналистами в среду, он отметил, что «нельзя устраивать политические ответные меры симметричные на больных людях». По словам Уйбы, решение должно принимать профессиональное сообщество. Он считает, что необходимо создавать собственное производство лекарственных препаратов, а затем «пожалуйста, зеркалить».

Законопроект о противодействии санкциям

Ранее в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран, однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся. Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% — им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в которых более 25% уставного капитала находятся под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.

IV Международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция — 2018» прошел 18 апреля в Калуге.