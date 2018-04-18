Собчак и Титов помогают вернуть российские капиталы на Родину. Не безвозмездно

Цена возвращения русских капиталов из Лондона начинается от 10 млн долларов (если учесть, что обычный откат составляет 10% от суммы сделки). По словам источников «ФедералПресс», столько могут получить телезвезда Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов . Для этого им якобы нужно сделать «немного»: всего-то убедить федеральные власти и президента Владимира Путина простить бизнесменов из Лондона, принять их вместе с деньгами в России и, самое главное, — без потерь.

Мальдив, По мнению Аксакова, русские деньги могут «забрать» где угодно и у кого угодно. «Риск такой всегда есть, — полагает депутат. — Лондон показал, что он не такое уж и надежное хранилище для капиталов. Любая зарубежная юрисдикция в случае возникновения каких-то проблем во взаимоотношениях с Россией может создать трудности нашим бизнесменам. Очевидно, что они везде будут чужими. Уже не раз было, когда наших экстрадировали из Тайланда Испании и Швейцарии».

Анатолий Аксаков напомнил, что Госдума приняла закон под условным названием «Налоговая амнистия–2». «Первая амнистия показала, что после нее никаких негативных действий против тех, кто решил вернуться в Россию, предпринято не было. То есть никаких проблем у них по сей день не возникло. Действия же тех, кто пытался предпринять такие попытки, были пресечены, — отметил парламентарий. — Спекулировать по поводу „платного“ возвращения нашего бизнеса можно сколько угодно, так как коррупция непобедима в конечном счете. Однако, в любом случае это не та точка, которая будет останавливать предпринимателей».

Мертвая идея

Легкость возвращения «сбежавшего» капитала будет сильно зависеть от конкретной персоны, которой предлагается вернуться на историческую родину с деньгами, объяснил «ФедералПресс» политолог, декан социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов . «Дело в том, что некоторые из них свои мосты с властью уже сожгли. Ведь тогда они пострадают не столько финансово, сколько персонально, — отметил эксперт. — Поскольку некоторые из них вели активную работу против режима Владимира Путина и России в целом. И, конечно, им это могут припомнить».

По мнению Шатилова, те, «кто не запятнал себя подобными поступками, сейчас прикидывают целесообразность возвращения». «Многие из них хотели стать для англичан своими, но, как выяснилось, им этого сделать не удалось», — заявил эксперт.

Сейчас, по мнению политолога, бизнес взвешивает то, насколько Россия сможет сдержать удар и устоять, стать заповедником для их финансового благополучия. С другой стороны, бизнесменов может отпугивать возможность закручивания гаек внутри России в связи с мобилизационным сценарием. А подобное «закручивание», как показывает практика, зачастую бьет именно по предпринимателям.

«Надо понимать, что сейчас Великобритания пребывает не в самом лучшем финансовом состоянии, в связи с чем возникает соблазн поправить дела за счет конфискации капитала наших незадачливых бизнесменов», — подчеркнул Шатилов.

В свою очередь, политолог Иван Преображенский считает идею возвращения в Россию сбежавшего в Лондон капитала «изначально мертворожденной». «Если до того, люди не могли оставаться в России и вести бизнес так, как они его вели, то вероятность, что кто-то рискнет второй раз, минимальна, — считает эксперт. — Насколько я помню, за исключением Гуцериева, из эмиграции, не потеряв больших капиталов, не возвращался в Россию никто. Мне кажется, что наши бизнесмены скорее сейчас захотят легализоваться со своими незаконными деньгами, с точки зрения зарубежного законодательства, и будут платить штрафы, нежели станут рисковать всем, что у них есть».

Фото: pxhere.com.