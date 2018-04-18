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Доля легкой промышленности на Урале упала на 60 процентов за 5 лет
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Доля легкой промышленности на Урале упала на 60 процентов за 5 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Скромная доляЦифры вполне объяснимы: веками экономика региона стояла и стоит на металлургии, машиностроении, ОПК. Легкая промышленность всегда развивалась по остаточному принципу. Логика проста: первым делом танки, тапочки потом. Примерно так же дела обстоят и сегодня. По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, на 1 января 2018— го в регионе зарегистрировано 637 предприятий и организаций легкой промышленности, на которых в общей сложности работают всего 3700 человек. Средняя официальная зарплата по отрасли в два с лишним раза меньше средней по региону — 14,2 тысячи рублей. А потенциальный рынок сбыта между тем огромен: по примерным оценкам регионального минпрома, жители области в 2016 году потратили на покупку только верхней одежды 55-58 миллиардов рублей. Даже если представить для упрощения расчетов, что все местные производители шьют только куртки и плащи, окажется, что они не удовлетворяют и пяти процентов спроса. Но и эта цифра на самом деле далека от реальности, потому что региональные производители, как правило, малые и микропредприятия, шьют в основном нижнее белье и повседневную одежду из трикотажа. Сегодня существует несколько основных мер господдержки предприятий легкой промышленности, и все они предоставляются федеральным правительством. К примеру, с 2017 года выделяются субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам, привлеченным на модернизацию производства и увеличение объемов выпускаемой продукции. С 2016-го производителям камвольных и поливискозных тканей выплачивают субсидии на производство тканей для школьной формы при условии, что они, в свою очередь, предоставят фиксированную скидку своим покупателям — отечественным производителям детской одежды. По словам Игоря Василькова, президента Ассоциации предприятий легкой промышленности Свердловской области, собственника и генерального директора местного камвольного комбината, бюджетные деньги пошли на пользу его предприятию. — На себе мы ощутили потенциал, который открылся после 2014 года для увеличения производства. Кстати оказались и субсидии федерального правительства, а также льготы на уплату таможенных пошлин и НДС на большую часть оборудования, ввозимого из-за рубежа. Как следствие, в последние годы объемы нашего производства и доля детских и школьных тканей в них несколько выросли, — говорит Васильков. Неподъемные льготыЕсть также отдельные меры поддержки, ориентированные на представителей различных секторов легкой промышленности, например на производителей детских товаров (сюда относятся не только одежда и обувь, но и игрушки, средства гигиены и безопасности, оборудование для детских площадок и прочее). Так, федеральное правительство ежеквартально компенсирует прошедшим отбор компаниям часть затрат на проведение НИОКР, а также часть процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию инвестпроектов. По словам Ольги Чусовской, начальника отдела индустрии детских товаров Минпромторга РФ, эти деньги являются хорошим подспорьем для производителей детских товаров. В прошлом году на субсидии из федерального бюджета было выделено 420 миллионов рублей, 411 из которых освоено. В этом году планку планируют поднять до 655 миллионов. Представители легпрома отмечают, что критерии отбора получателей субсидий слишком суровы и большинство мелких компаний вряд ли когда-либо сможет им соответствоватьМежду тем сами представители легпрома отнюдь не разделяют оптимизма чиновников. Они отмечают, что критерии отбора получателей субсидий слишком суровы и большинство мелких компаний вряд ли когда-либо сможет им соответствовать. К примеру, чтобы получить субсидию на НИОКР, предприятие должно иметь в штате не менее 30 человек, а его выручка за три последних года не может быть меньше 30 миллионов рублей. В случае с компенсацией процентной ставки по инвесткредитам условия еще жестче: суммарная выручка — не менее 100 миллионов рублей, а размер инвестиций в проект — свыше 75 миллионов. — Мне кажется, наших чиновников нужно немного опустить на землю. Для нас это абсолютно неподъемные цифры. Таким показателям может соответствовать разве что хороший средний бизнес, но никак не малый, — поделилась Наталья Зенкова, собственник небольшой екатеринбургской трикотажной фабрики. Она рассказала, как несколько лет назад пыталась получить субсидию на НИОКР. Тогда требования по количеству персонала были чуть мягче: нужно было иметь в штате всего 15 человек. Вот она и решила рискнуть и собрать необходимый пакет документов. — Я два месяца не работала, занимаясь только этим. Прошла все круги ада: только в налоговую инспекцию ходила десять раз. В итоге в последней справке оттуда я с удивлением для себя обнаружила, что у меня в штате, оказывается, числится только восемь человек вместо реальных 22-х. Я попыталась выяснить, в чем дело, но так до конца и не разобралась. Почему-то из рабочего времени вычли все отпуска, больничные и праздники. Так или иначе, из-за одной этой справки субсидию нам так и не дали, и время оказалось потрачено даром. Вот и получается, что за 20 лет работы я ни копейки от государства не получила, все сама. Спасает смекалкаЕще один бич малых производственных предприятий в легкой промышленности — отсутствие доступа к заемным средствам. Банки, по словам самих бизнесменов, просто отказываются с ними сотрудничать без объяснения причин. — Нашей компании шесть лет. За это время мы ни у одного банка не взяли ни одного кредита. Не дают. Банкам очень понятна схема «купил-продал». А у нас производственный, да к тому же сезонный бизнес с большим периодом оборачиваемости. На складе может лежать сырье и готовая продукция на много миллионов рублей, но для банка это не актив. А вот моя квартира — это актив. Поэтому мне готовы дать кредит только как физлицу — собственнику бизнеса, а моему предприятию не готовы, — рассказал «РГ» Андрей Анисимов, владелец екатеринбургской компании, производящей детские карнавальные костюмы. Он посетовал, что очень трудно заниматься импортозамещением и соперничать за рынок с китайскими производителями, потому что каждый китайский бизнесмен один раз в жизни может получить льготный кредит на развитие бизнеса — на 15 лет под три процента годовых. А самому Анисимову ради займа под 15 процентов на три-пять лет приходится из года в год обивать пороги банков. По его словам, бизнес в таких условиях может существовать и развиваться только благодаря смекалке и изворотливости владельца. — Мы ведь неутомимые, будем искать новые идеи, новые рынки сбыта, по новому кругу пойдем за кредитами, — улыбается он, несмотря ни на что.кстатиНа согласовании в правительстве РФ сейчас находится еще одна мера поддержки производителей детских товаров — субсидия на покупку лицензии на использование образов из отечественных мультфильмов. Ожидается, что за счет бюджета будет покрываться часть затрат производителей на первый лицензионный взнос, а также на разработку самого продукта. По задумке авторов идеи, новая мера обеспечит узнаваемость российской продукции на внутреннем рынке и поддержит местных производителей. По планам, постановление правительства должно быть подписано в июле этого года.
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