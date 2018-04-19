Заражавшему любовников смертельной болезнью парикмахеру дали пожизненное

Парикмахера-гея приговорили к пожизненному заключению за то, что он намеренно заражал своих партнеров ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает The Guardian.

27-летний британец узнал о своем диагнозе три года назад, он заразился от своего бывшего партнера. Парень отказался проходить противовирусную терапию, решив заразить как можно больше людей.

За полтора года ему удалось передать ВИЧ пятерым мужчинам, еще пять попыток оказались неудачными. Парень настойчиво уговаривал любовников заниматься сексом без презервативов, если кто-то из них не соглашался, он незаметно портил контрацептивы.

«Пока он чувствует силу в теле, он хочет рисковать. Он является угрозой для общества. Он социопат, потому я не думаю, что его интересуют чувства других людей», — сказал один из его экс-партнеров, который не заразился.

Другие жертвы заявили, что получив физический и психологический ущерб, они готовы покончить с собой.

Парень действительно вел себя с любовниками агрессивно, после интимной связи он с наслаждением объявлял «У меня ВИЧ. Лол. Упс!».

Парикмахер полагал, что наказания не последует. Однако несколько его жертв обратились в полицию, парню пришлось скрываться, но его задержали, а осенью прошлого года признали виновным в совершении преступления. В настоящее время суд приговорил его к пожизненному заключению.

«Многие ваши жертвы были здоровыми 20-летними молодыми людьми до того, как встретились с вами. Учитывая факты этого дела и ваше хищническое поведение, я понимаю, что вы будете представлять опасность для общества. По моему мнению, все ваши преступления настолько серьезны, что вы заслуживаете пожизненное заключение», — сказал судья.

Парикмахер стал первым британцем, которого осудили за намеренное заражение смертельным заболеванием. В тюрьме для него создадут специальные условия, чтобы он не мог заразить других заключенных.