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Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
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Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение 

Lenta.ru 1 час назад
Жителя Великобритании Дарилла Роу (Daryll Rowe) приговорили к пожизненному заключению за массовое распространение ВИЧ среди половых партнеров. Об этом пишет The Daily News.
По данным следствия, он заразил, по меньшей мере, четырех людей в период с октября 2015 по январь 2016 года. Арест был произведен в феврале 2016 года: врачи клиники зарегистрировали сразу два похожих случая заражения и рассказали о своих подозрениях полиции.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершал это намеренно. Он искал случайных половых партнеров в приложении для гей-знакомств Grindr, представлялся чужим именем и уверял их, что «чист».
Роу поставили диагноз в апреле 2015 года. Он отказался от медикаментозного лечения, поскольку считает, что ежедневное употребление собственной мочи поможет ему избавиться от ВИЧ.
Ранее гомосексуальная пара из США рассказала о том, что врач отказалась принять их ребенка из-за их ориентации. Девушки признались, что тогда трехдневного ребенка даже не осматривали, но «помолились за него».
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