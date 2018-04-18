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В моногородах Кузбасса будут развивать проекты по созданию производств
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В моногородах Кузбасса будут развивать проекты по созданию производств 

Российская Газета 1 час назад
Об этом шла речь на заседании Клуба глав моногородов Кузбасса. Перед областью стоит задача сформировать стратегию социально-экономического развития до 2035 года, используя благоприятную конъюнктуру рыночных цен на уголь для мощного рывка к диверсификации экономики. Одно из главных условий успеха — хороший инвестиционный климат. Он уже сейчас создается в моногородах, которых в Кузбассе 24 — больше, чем где бы то ни было в России. В трех городах — Анжеро-Судженске, Юрге и Новокузнецке — созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и совсем недавно была одобрена заявка Прокопьевска, которую осталось согласовать в Минфине России.
— С Прокопьевска мы как раз и начинали работать с Кузбассом, а потом пришли в Ленинск-Кузнецкий и Шерегеш, — напомнил гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. — Сделали в Горной Шории «расшивку» энергетики, и турпоток вырос до миллиона человек. Развитие инфраструктуры в Анжеро-Судженске позволяет сегодня привлекать туда крупных инвесторов, как и решение проблемы с очистными сооружениями в Юрге. Там развивается рыбоводство, фармацевтическая промышленность. Город выходит на новый уровень. В прошлом году фонд выделил 300 миллионов рублей на строительство моста в Таштаголе, и это подтолкнуло развитие деревообработки.
Фонд оказывает поддержку (в виде льготных займов или субсидий на инфраструктуру) всем моногородам Кузбасса. В этом году запланировано выделить свыше ста миллионов рублей на газопровод под проект по производству горно-шахтного оборудования в Новокузнецке — южной столице региона. А в общей сложности в 2018 году кузбасские монотерритории могут получить миллиард рублей. Но деньги выделят тем, кто пришлет конкретные заявки на создание предприятий. И если у Новокузнецка еще время на раздумья есть, то Анжеро-Судженску и Юрге с наполнением своих ТОСЭР резидентами стоит поторопиться. Ведь статус (как и деньги) дается под реальные планы и лишь на три года. Не успели — возможность воспользоваться господдержкой закрывается.
В моногородах Кузбасса будут развивать проекты по созданию новых производств
Рассматривается и вопрос о выделении займа в сумме до 500 миллионов рублей одному из расширяющихся предприятий Юрги. Серьезные проекты, которые могут быть поддержаны фондом, есть и в Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и Яшкино. Идет работа и относительно Калтана и Киселевска.
Приоритетные направления, которые могут претендовать на финансирование: по повышению производительности труда, цифровой экономике, образованию и здравоохранению. А чтобы главы моногородов преодолели монозависимость сначала у себя в головах, их всех направляли на обучение в Сколково. Теперь филиал школы управления и инновационного центра, возможно, откроется в Кузбассе. «Мы выступили с такой инициативой, — сообщил вчера врио губернатора области Сергей Цивилев. — И еще мы будем развивать транспортную инфраструктуру, в частности, авиасообщение, чтобы каждый житель области мог в любое время комфортно и по доступной цене добраться до любого города страны».
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