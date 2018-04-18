В Керчи появятся 15 новых остановок

Контракт на 15 новых остановок в городе Керчь заключен. Они появятся в мае текущего года. Остановки будут устанавливаться в центре города. Отмечается, что речь идет о проекте организации движения по улицам Рыбаков, Куль-Обинское шоссе и Чкалова.

Вместе с монтажом остановок в Керчи установят новые павильона, которые недавно были капитально отремонтированы. Они будут установлены в местах, где люди больше всего нуждаются.