В Керчи появятся 15 новых остановок 

Контракт на 15 новых остановок в городе Керчь заключен. Они появятся в мае текущего года. Остановки будут устанавливаться в центре города. Отмечается, что речь идет о проекте организации движения по улицам Рыбаков, Куль-Обинское шоссе и Чкалова.
Вместе с монтажом остановок в Керчи установят новые павильона, которые недавно были капитально отремонтированы. Они будут установлены в местах, где люди больше всего нуждаются.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН об окончании ремонта улицы Айвазовского к майским праздникам. Сегодня на улице Айвазовского сотрудники Керченского РЭСа приступили к замене опор линий электроснабжения. Всего собираются заменить 11 опор и 104 метра сетей.