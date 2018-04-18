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В Керчи появятся 15 новых остановок
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В Керчи появятся 15 новых остановок 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Контракт на 15 новых остановок в городе Керчь заключен. Они появятся в мае текущего года. Остановки будут устанавливаться в центре города. Отмечается, что речь идет о проекте организации движения по улицам Рыбаков, Куль-Обинское шоссе и Чкалова.
Вместе с монтажом остановок в Керчи установят новые павильона, которые недавно были капитально отремонтированы. Они будут установлены в местах, где люди больше всего нуждаются.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН об окончании ремонта улицы Айвазовского к майским праздникам. Сегодня на улице Айвазовского сотрудники Керченского РЭСа приступили к замене опор линий электроснабжения. Всего собираются заменить 11 опор и 104 метра сетей.
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