На сколько богатым человеком был Адольф Гитлер

Адольф Гитлер, одурманенный идеей всемирного господства «Deutschland über alles» (« Германия превыше всего»), был, скорее всего, бессребреник — по крайней мере он не стремился к личному обогащению так явно, как это делали некоторые его подчиненные.

Жажда власти у Гитлера заслонила собой все остальные его побуждения. В частности, материальное и финансовое благополучие для него никогда не было определяющим и ключевым в жизни.

Жил был художник один

Гитлер в молодости не реализовал себя как художник, хотя, отмечают современные специалисты по живописи и графике, акварели его можно назвать сравнительно неплохими. Адольф дважды провалил экзамены в Венскую художественную академию. Однако вскоре ему повезло и некий Рейнгольд Ганиш согласился «продюсировать» двадцатилетнего художника. В основном будущий фюрер копировал старые почтовые открытки и гравюры. Подрабатывал он и оформлением рекламных вывесок. От попечителя молодой художник избавился довольно быстро, доказав, что Ганиш украл у него картину. Попечитель отсидел неделю под арестом и потом навсегда исчез из жизни Гитлера. В 1911 году тетушка отписала Адольфу внушительную часть наследства, и ему теперь не надо было думать о заработке на кусок хлеба. Не испытывая никаких финансовых трудностей, он жил в свое удовольствие, рисовал. Попутно, как и многие его ровесники, интересовался политикой. Известию о начале Первой мировой войны обрадовался.

От творчества к политике

Он сразу записался в полк баварской армии. 8 октября 1914 года присягнул на верность королю Баварии Людвигу III и императору Францу Иосифу и был отправлен на Западный фронт. После участия в битвах на реке Изере и под городом Ипром ему было присвоено звание ефрейтора (1 ноября 1914 г.). Сослуживцы Адольфа характеризовали его как отважного солдата, не пасовавшего перед трудностями. О капитуляции кайзера узнал в госпитале, где проходил лечение после ранения. Нет никаких сведений о финансовом положении Гитлера на тот момент, зато известно, что с профессией художника он расставаться тогда явно не собирался. В Мюнхене бурлили революционные страсти, а он консультировался с именитым художником Фердинандом Штегером по поводу своей творческой состоятельности. Тот нашел в творениях ефрейтора «совершенно незаурядный талант». С 1919 года Гитлер работает политическим агитатором в вооруженных силах Германии — рейхсвере. В том же году вступает в Немецкую рабочую партии (НРП). И с этого времени вся его жизнь уже подчиняется не творчеству, а политике.

«Борьба» Гитлера принесла ему миллионы

С начала 1920-х годов Гитлер (теперь это его партийная кличка) — массовый организатор партийных акций, он стремится к лидерству в Немецкой социал-националистической рабочей партии (НСНРП, переименованная по предложению Гитлера НРП), деятельность которой финансируют зарубежные филантропы, сочувствующие курсу партии. После в результате вооруженного столкновения сторонников НСНРП с официальными властями Баварии — знаменитого «Пивного путча» — Гитлер попадает на девять месяцев в тюрьму. Но именно в заключении он пишет свою знаменитую книгу «Майн Кампф» («Моя борьба»). Говорят, что последующее издание этого труда большими тиражами в значительной мере способствовало продвижению партии во власти. На самом же деле во второй половине 1920-х годов Гитлер добился денежной поддержки германских промышленных магнатов, щедро спонсировавших нацистов. [С-BLOCK] Есть версия, что стабильное финансовое благосостояние будущему фюреру и его партии обеспечила «Майн Кампф». Историки до сих пор гадают, сколько доходов могли принести многотысячные тиражи издания при жизни автора. Счет идет на миллионы марок. Как бы там ни было, материальная сторона жизни Адольфа Гитлера, как и его антагониста Сталина, не слишком волновала. Ни дворцов, ни яхт у него не было. Хотя безграничная власть, которую фюрер получил к началу 1940-х годов, давала ему широчайшие возможности для личного обогащения.