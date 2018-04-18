Бизнесмена, занимающегося убоем свиней в Рузском округе, оштрафовали за нарушения

Индивидуальный предприниматель в Рузском городском округе Московской области, осуществляющий деятельность по убою свиней, производству мяса свинины в тушах, допустил нарушения ветеринарного законодательства, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«За выявленные нарушения управлением ИП Н. И. Повзиков привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на сумму 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В результате проверки выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

Инспекторы обнаружили, что отсутствует напольная плитка на площадке для убоя, не представлены акты выполненных работ по дезинсекции, не представлены акты мойки и дезинфекции автотранспорта, не окольцована колода для разруба мяса, полутуши в холодильнике хранятся на подвесе вплотную друг к другу, не обеспечена защита от проникновения грызунов, дезсредства хранятся не в специально отведенном месте.