На Урале началась цифровая революция во взрывном деле

Наступило время взрывов ювелирной точности — «бархатных», как называют их профессионалы. Только так, например, ведется разработка уникального месторождения известняка в городской черте — обводненного и к тому же окруженного с трех сторон жилыми постройками и промышленными объектами.

Прокладывать новые линии метро без ущерба для зданий, расположенных над проходческими тоннелями, тоже возможно только с помощью «бархатных» взрывов. При строительстве первой линии екатеринбургской подземки использование традиционных взрывных технологий при проходке тоннеля едва не привело к катастрофе: через все пять этажей жилого дома прошли сквозные трещины. Здание пришлось укреплять, разрабатывать новый проект взрывных работ. Тоннель в итоге прошли, снизив в полтора-два раза массу зарядов и удлинив импульс взрыва.

В промышленных условиях такую точность взрыва гарантирует электроника. Горнодобывающие предприятия Урала переходят на передовые системы электронного инициирования взрывов, которые обеспечивают не только промышленную, но и экологическую безопасность — минимальное воздействие на окружающую среду, а главное — позволяют работать в стесненных условиях. Такая система — это, по сути, сеть из связанных между собой электронных детонаторов, их состояние постоянно тестируется и каждому задается индивидуальное время замедления. Возможность программирования увеличивает управляемость взрыва и позволяет более эффективно использовать промышленные взрывчатые вещества (ПВВ). Раз меньше их масса, уменьшаются и сейсмические колебания, и выброс пыли.

— Наступает эра электронных средств инициирования взрыва. Машина заменяет человека, улучшаются условия труда, — перечисляет плюсы Виктор Синицын, старший научный сотрудник института горного дела УрО РАН. — Компьютер моделирует взрыв, рассчитывает его сейсмовоздействие на охраняемые объекты и на борта карьеров. Никуда не деться: карьеры подходят к застроенным территориям, и сейчас прогресс взрывного дела направлен не столько на повышение эффективности взрывчатых веществ, сколько на минимизацию последствий от их применения.

Основа электронных систем инициирования взрыва — микрочипы, которые в России пока не производятся. Будет чип — будут и дешевые системы

Качество электронного взрывания прекрасное, единодушны специалисты, минус системы — ее цена, хотя разница некритична. Например, в Междуреченске электронный взрыв 50 тонн ПВВ обошелся в 438 тысяч рублей, тогда как стоимость детонирующего шнура с пиротехническим реле для такого же взрыва составила бы 406 тысяч. Да, дешевле на восемь процентов, но по старинке никак не получилось бы осуществить взрыв, не задев подстанцию и железнодорожную станцию рядом с разрезом, и получить настолько хорошее качество дробления горной массы.

— Перспективы использования электронных детонаторов отличные, за ними однозначно будущее взрывного дела, — считает Александр Русских, директор профильного предприятия из Асбеста. — Вспомните: сотовые телефоны когда-то были доступны лишь узкому кругу потребителей, но сегодня уже никто не может представить себя без этого девайса. То же самое, если можно сравнить эти сферы, будет и с электронными детонаторами. Просто их путь на рынок дольше из-за эксклюзивности и сложности допуска: необходимы длительные испытания на нескольких предприятиях и высочайший уровень подготовки персонала.

Для предприятий, специализирующихся на взрывных работах, и горнопромышленников это животрепещущая тема. Прежде всего именно из-за высокой цены вопроса.

— К сожалению, наши производители не отличаются гибкостью: они настаивают, что инженерная мысль и сложность конструкторских разработок недешевы, — продолжает Русских. — Мы просили их снизить цену хотя бы в качестве рекламного хода — они ни в какую. Пока эта ниша практически свободна, но как бы ее не заняли иностранные компании… Возможно, ситуацию может исправить государственное дотирование разработок или стимуляция потребителей отечественной продукции. На заводах России есть технологии и разработки, но, повторюсь, отечественные разработчики не активны в продажах.

Юрий Овчаров, руководитель предприятия, с ювелирной точностью повалившего телебашню в Екатеринбурге, согласен с коллегой, но отмечает, что импортная электроника гораздо дороже.

— Основа электронных систем инициирования взрыва — микрочипы, которые у нас в стране пока не производятся. Будет чип — будут и дешевые системы, и это светлое будущее, уверен, не за горами. Они эффективны в строительных карьерах, при добыче угля. В спецработах, таких как обрушение зданий и сооружений, не используются из-за блуждающих токов — слишком велик риск, — отмечает эксперт.

Российские мастера взрывного дела используют простые, но надежные решения.

— Если у наших зарубежных коллег, фигурально говоря, разные «конфетки», то у нас — только «сахарный песок», но мы работаем там, где они пасуют, например, только мы умеем обрушивать мегаздания, — говорит Овчаров.

К примеру, недавно в Дании взрывали силосную башню высотой всего-то 53 метра — она упала на муниципальную библиотеку. Никакого сравнения с ювелирной работой уральских взрывников, которой можно и нужно гордиться.

Между тем Традиционные и новые технологии сравнили на Талдинском угольном разрезе уральской горно-металлургической компании — произвели два опытных взрыва. Один — с помощью тротилсодержащих ПВВ, по технологии прошлого века, второй — с применением современных взрывчатых веществ (эмульсий) и инновационных научно-технических разработок по конструкциям зарядов и средствам инициирования. Различия оказались существенными: в первом случае скорость колебаний грунта в километре от взрываемого блока составила 48 миллиметров в секунду (это предельно допустимая нагрузка для сейсмоукрепленных зданий), во втором — в 25 раз меньше (незначительное воздействие). Объемы выбросов в атмосферу отличались даже на глазок: большое пылегазовое облако в первом случае и практически незаметный взрыв по новой технологии.