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Витушева назвала основные задачи для общественного совета Госадмтехнадзора на 2018 год
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Витушева назвала основные задачи для общественного совета Госадмтехнадзора на 2018 год 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На прошедшем заседании общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева определила задачи, которые предстоит решать в 2018 году.
Она подчеркнула, что работа совета заслужила самой высокой оценки и поблагодарила всех участников за плодотворную работу. Вместе с этим она призвала не останавливаться на достигнутом, а продолжать генерировать новые идеи. Второй задачей, поставленной Витушевой, стало развитие волонтерства для участия в акциях, инициированных советом.
«В рамках этого, необходимо сосредоточится на следующих перспективных задачах: Расширение круга волонтеров, вовлечение новых общественных организаций, заинтересованных в созидательной деятельности в сфере чистоты и порядка. Популяризация волонтерского движения в сфере благоустройства и создание новых форм социальных общественных мероприятий в отношении особо нуждающихся категорий граждан», — перечислила Витушева.
Глава надзорного органа отметила, что губернатор изначально придерживался принципа «житель всегда прав».
«Этот тезис стал краеугольным камнем его социальной политики. Его реализация стала стимулом для объединения волонтерских и общественных организаций, ставящих перед собой конкретные цели и задачи», — добавила она.
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