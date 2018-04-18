Витушева назвала основные задачи для общественного совета Госадмтехнадзора на 2018 год

На прошедшем заседании общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева определила задачи, которые предстоит решать в 2018 году.

Она подчеркнула, что работа совета заслужила самой высокой оценки и поблагодарила всех участников за плодотворную работу. Вместе с этим она призвала не останавливаться на достигнутом, а продолжать генерировать новые идеи. Второй задачей, поставленной Витушевой, стало развитие волонтерства для участия в акциях, инициированных советом.

«В рамках этого, необходимо сосредоточится на следующих перспективных задачах: Расширение круга волонтеров, вовлечение новых общественных организаций, заинтересованных в созидательной деятельности в сфере чистоты и порядка. Популяризация волонтерского движения в сфере благоустройства и создание новых форм социальных общественных мероприятий в отношении особо нуждающихся категорий граждан», — перечислила Витушева.

Глава надзорного органа отметила, что губернатор изначально придерживался принципа «житель всегда прав».

«Этот тезис стал краеугольным камнем его социальной политики. Его реализация стала стимулом для объединения волонтерских и общественных организаций, ставящих перед собой конкретные цели и задачи», — добавила она.