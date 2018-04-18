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«Мы навсегда забудем про полигоны» ‐ ученый из Москвы разработал термобарический реактор
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«Мы навсегда забудем про полигоны» ‐ ученый из Москвы разработал термобарический реактор 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Московский ученый Рафик Надеев разработал термобарический реактор, который поможет избавиться от полигонов.
«От подмосковных полигонов можно легко избавиться», — заявляет Рафик Надеев, показывая схему своего изобретения.
Мусорное ведро, грузовик, полигон. Ученый уверен — цепочка может быть совсем другой. Исключить можно последний пункт, то есть миновать полигон. Весь мусор нужно отвозить на мусоросортировочные станции.
Что подходит для переработки — стекло, бумага, пластик, перерабатывают, что нет — отправляют на свалки. У меня другое предложение
— Рафик Надеев.
Его проект — это камеры высокого давления. Сюда можно загрузить от 5 до 60 тонн мусора: пищевые отходы, мокрый картон, словом, все то, чем заполнены наши полигоны. Конструкция нагревается до 250 градусов, содержимое не сгорит, но превратится в черную горючую спекшуюся массу.
«В этой массе ничего не останется, даже гвозди исчезают и битое стекло, потому из нее можно выбрать химические элементы», — поясняет Рафик.
И все это — без вредных выбросов. Герметичное сооружение не позволит выйти неприятным запахам.
Я не предлагаю сжигать, предлагаю безвредно утилизировать. То, что остается после камер, можно использовать для создания бордюрных плиток, в любом случае объем мусора уменьшается в 5 раз  — Рафик Надеев.
Пробный образец уже готов, успешно прошел испытания и находится в экоцентре
научно-исследовательского
института переработки нефти. Правда, пока там можно избавиться лишь от двух мусорных ведер. На промышленное производство нужны средства.
«Несмотря на то, что никакого запаха при переработке люди чувствовать не будут, барические камеры должны быть на территории промышленных предприятий, в идеале — в каждом районе города», — считает Рафик.
Ученый уже обратился за поддержкой в Министерство Московской области и правительство Москвы.
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