На один день продлят действие «сухого закона» на Вологодчине

Количество дней, когда алкоголь запрещен к продаже, будет увеличено. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты Законодательного Собрания области.

Сейчас в регионе действует запрет на продажу алкоголя в Международный день защиты детей, День молодежи, а также День знаний. При этом, если День знаний выпадает на воскресенье, то продажа алкоголя запрещена на следующий за ним рабочий день.

«В нынешнем году День знаний выпадает на субботу. Часть учебных учреждений проводят праздничные линейки 1-го сентября, другие переносят торжество на начало новой недели — 3 сентября. К нам поступили обращения, поэтому мы приняли решение разработать законодательную инициативу», — рассказал председатель комитета по экономической политике и собственности Денис Долженко.

Парламентарии приняли решение о запрете продажи алкогольных напитков в понедельник 3 сентября.