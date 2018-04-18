Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «В Югре накоплен уникальный опыт развития муниципалитетов»

Накануне в режиме видеоконференцсвязи состоялось Отчетно-выборное заседание общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Югры».

Председатель Ассоциации, Глава Югорска Раис Салахов представил информацию о деятельности организации за последние четыре года. В частности, он отметил, что работа в эти годы велась на фоне изменений в системе публичной власти, особенно на уровне органов местного самоуправления. Одним из важнейших результатов стало вхождение Ассоциации во Всероссийский Конгресс муниципальных образований. Этот статус дает возможность участвовать в обсуждении федеральных нормотворческих инициатив, вносить и рассматривать вопросы актуальные для муниципалитетов Югры на общероссийском уровне.

Ассоциация активно ведет работу на региональном уровне. Одно из наиболее значимых направлений — развитие системы Территориального общественного самоуправления. Вопросы вовлечения населения в местное самоуправление стали темой нескольких научно-практических конференций, проведенных Ассоциацией, резолюции которых представлены Правительству и Думе автономного округа с целью поддержки органов местного самоуправления в их практической реализации.

Так же в ходе заседания состоялось переизбрание председателя и заместителя председателя Ассоциации. Единогласно членами организации были поддержаны кандидатуры Главы Югорска в качестве председателя и Главы Ханты-Мансийска, как заместителя председателя организации. Представляя кандидатуру руководителя окружной столицы, Раис Салахов обратил внимание на значительный опыт работы Максима Ряшина, глубокое знание проблем территорий автономного округа, высокий уровень управленческих компетенций.

Глава югорской столицы отметил высокую активность глав муниципалитетов автономного округа в решении вопросов местного значения.

По его словам, органы местного самоуправления являются уровнем власти наиболее приближенным к населению: «Мы ежедневно сталкиваемся с решением насущных проблем жителей городов и поселков. Сегодня наша общая задача выработать такие механизмы, которые позволят еще более эффективно и комплексно решать вопросы в сфере градостроительной политики, обеспечения комфортных условий для жизни, экономики и управления финансами, привлечения югорчан к участию в решении вопросов местного значения. Сегодня в Югре накоплен уникальный опыт развития муниципалитетов, который заслуживает распространения на всероссийском уровне. При этом нам предстоит еще многое сделать для повышения качества жизни наших жителей, а это возможно только при слаженной командной работе управленцев и тесном взаимодействии с общественностью».

Отметим, что Ассоциация «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» учреждена в 1998 году с целью организации взаимодействия муниципалитетов региона, выражения, представления и защиты их общих интересов. Учредители Совета — все городские округа и муниципальные районы автономного округа.