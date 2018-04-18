Московские школьники вылетели на Шпицберген

В экспедиции примут участие две группы школьников. Один отряд пойдет на лыжах до Северного полюса, а другой отряд остается на станции «Барнео». Около 20 человек, принимающих участие в экспедиции, будут находится в экспедиции в течение 10 дней.