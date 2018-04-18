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Московские школьники вылетели на Шпицберген
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Московские школьники вылетели на Шпицберген 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московские школьники вылетели из столичного аэропорта Жуковский спецбортом МЧС на Шпицберген в рамках 10-й Большой арктической экспедиции, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
В экспедиции примут участие две группы школьников. Один отряд пойдет на лыжах до Северного полюса, а другой отряд остается на станции «Барнео». Около 20 человек, принимающих участие в экспедиции, будут находится в экспедиции в течение 10 дней.
В ходе экспедиции московские школьники будут проводить исследовательские работы. Они везут с собой в Арктику портативные лаборатории и будут брать для исследований специальные образцы льда с разной глубины — полметра, метр, полтора метра. После возвращения в Москву образцы будут дополнительно исследованы.
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