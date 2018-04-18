Мальчик из ролика «Белых касок» рассказал, как стал «жертвой химатаки»

Сирийский мальчик Хасан Диаб, который фигурирует в ролике организации «Белые каски» о последствиях «химической атаки» в городе Дума , рассказал подробности о съемке.

Он отметил, что перед тем, как оказаться в больнице, он с мамой находился в подвале одного из домов.

"Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу!» Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", — рассказал Диаб в эфире телеканала «Россия-24».

По словам военкора Евгения Поддубного, за съемки в ролике голодному ребенку предложили рис, финики и печенье.

О том же сказал и его отец. «Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал», — отметил он.

Мужчина добавил, что его сын был в полном порядке, когда они увиделись в больнице.