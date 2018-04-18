Мальчик из ролика «Белых касок» рассказал, как стал «жертвой химатаки» 

Сирийский мальчик Хасан Диаб, который фигурирует в ролике организации «Белые каски» о последствиях «химической атаки» в городе Дума, рассказал подробности о съемке.
Он отметил, что перед тем, как оказаться в больнице, он с мамой находился в подвале одного из домов.
"Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу!» Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", — рассказал Диаб в эфире телеканала «Россия-24».
По словам военкора Евгения Поддубного, за съемки в ролике голодному ребенку предложили рис, финики и печенье.
О том же сказал и его отец. «Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал», — отметил он.
Мужчина добавил, что его сын был в полном порядке, когда они увиделись в больнице.
Напомним, это уже не первые свидетельства о том, что ролик «Белых касок», представленный в качестве доказательств «химатаки» в Думе, был постановочным. Ранее о том же в интервью Минобороны РФ заявили двое медработников из той же больницы, где велись съемки. Они сообщили, что панику в госпитале посеял неизвестный им мужчина, тогда как у пациентов не наблюдалось симптомов отравления химическими веществами.
Напомним, Запад обвинил в химатаке в Думе правительство Сирии, а также Москву и Тегеран. Россия доказала отсутствие хлора в пробах, взятых в Думе, обвинила Вашингтон и Лондон в инсценировке химатаки и настаивает на проведении объективного расследования инцидента. Однако через несколько дней коалиция США, Великобритании и Франции, используя химатаку как повод, нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Дамаске. Между тем эксперты Организации по запрещению химического оружия до сих пор не могут попасть в Думу для проведения расследования из-за угрозы безопасности.