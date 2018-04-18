Бактерии повторно обнаружили в мясе птицы подмосковного производителя

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульским областям второй раз обнаружило бактерии рода Salmonella в мясе птицы, которое выпускает производитель Раменского района Московской области , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора проведена проверка в отношении ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» (Московская область, Раменский район). Согласно срочному отчету о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм в пробе (бедро с кожей охлажденное) обнаружены бактерии рода Salmonella группы С1», — говорится в сообщении.

В рамках проверки управлением были отобраны пробы вырабатываемой продукции животного происхождения и направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ»), для исследования по показателям качества и безопасности.