Ещё
Бактерии повторно обнаружили в мясе птицы подмосковного производителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бактерии повторно обнаружили в мясе птицы подмосковного производителя 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульским областям второй раз обнаружило бактерии рода Salmonella в мясе птицы, которое выпускает производитель Раменского района Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Управлением Россельхознадзора проведена проверка в отношении ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» (Московская область, Раменский район). Согласно срочному отчету о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм в пробе (бедро с кожей охлажденное) обнаружены бактерии рода Salmonella группы С1», — говорится в сообщении.
В рамках проверки управлением были отобраны пробы вырабатываемой продукции животного происхождения и направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ»), для исследования по показателям качества и безопасности.
За повторное совершение административного правонарушения решением Арбитражного суда Московской области ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 700 тысяч рублей.
РИАМО: последние новости
Курс доллара на конец апреля может составить 63,2 рубля Энергетические точки организуют в Москве в рамках акции «На работу на велосипеде» 18 мая Сжигание порубочных остатков не могло привести к задымлению в Московском регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций184
Госдеп пригрозил применить силу против России354
США заявили об атаке «российских наемников»151
PayPal исключили из «значимого» реестра20
Названы сроки блокировки Facebook в РФ219
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение