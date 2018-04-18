Бактерии повторно обнаружили в мясе птицы подмосковного производителя 

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульским областям второй раз обнаружило бактерии рода Salmonella в мясе птицы, которое выпускает производитель Раменского района Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Управлением Россельхознадзора проведена проверка в отношении ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» (Московская область, Раменский район). Согласно срочному отчету о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм в пробе (бедро с кожей охлажденное) обнаружены бактерии рода Salmonella группы С1», — говорится в сообщении.
В рамках проверки управлением были отобраны пробы вырабатываемой продукции животного происхождения и направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ»), для исследования по показателям качества и безопасности.
За повторное совершение административного правонарушения решением Арбитражного суда Московской области ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 700 тысяч рублей.