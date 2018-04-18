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«Газпром» и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет
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«Газпром» и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет 

Rambler News Service 37 минут назад
«Газпром» и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет, говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпром» Алексея Миллера с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халидом аль-Фалихом и с президентом, главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером.
В рамках визита состоялось подписание дополнения к меморандуму о взаимопонимании между «Газпромом» и Saudi Aramco. Дополнение направлено на расширение возможных сфер сотрудничества компаний.
«Согласно документу, стороны создадут совместный координационный комитет для реализации меморандума», — отмечает «Газпром».
На переговорах также была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере.
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — государственная компания королевства Саудовская Аравия, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, распределении, транспортировке и сбыте углеводородов.
В октябре 2017 года «Газпром» и Saudi Arabian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества. Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.
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