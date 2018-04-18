«Газпром» и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет

«Газпром» и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет, говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпром» Алексея Миллера с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халидом аль-Фалихом и с президентом, главным исполнительным директором Saudi Aramco Амином Нассером

В рамках визита состоялось подписание дополнения к меморандуму о взаимопонимании между «Газпромом» и Saudi Aramco. Дополнение направлено на расширение возможных сфер сотрудничества компаний.

«Согласно документу, стороны создадут совместный координационный комитет для реализации меморандума», — отмечает «Газпром».

На переговорах также была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — государственная компания королевства Саудовская Аравия , специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, распределении, транспортировке и сбыте углеводородов.

В октябре 2017 года «Газпром» и Saudi Arabian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества. Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.