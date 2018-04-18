Кризис на молочном рынке заставил курганских фермеров кооперироваться 

На грант спутник не запустишьВ Зауралье 18 сельхозкооперативов в 12 районах. Четыре объединения в прошлом году впервые получили гранты — 25,3 миллиона рублей на всех. Они ведут закуп пшеницы, рапса, горюче-смазочных материалов, удобрений, молока и мяса. Например, молока закупили 415 тонн, почти половину самостоятельно переработали. Общая выручка кооперативов от продажи товаров и услуг составила 38,8 миллиона рублей (125 процентов к уровню 2016 года). Между тем в департаменте АПК региона признаются: динамика развития кооперативного движения власти не устраивает. В этом году грантовую поддержку увеличили почти вдвое — до 49,5 миллиона рублей. Рассчитывают на участие 11 объединений — каждому достанется по четыре с лишним миллиона. По выражению первого замдиректора департамента АПК Юрия Михеева, на эти деньги, конечно, спутник на орбиту не запустишь, но есть с чего начать. — А стоит ли распылять средства, тем более что нет пока ожидаемой экономической эффективности? — резонно замечает предприниматель, депутат облдумы Анатолий Колташов. — Зачем, например, поддерживать предприятие, которое в перспективе будет иметь проблемы со сбытом, а бюджет не получит налогов? Например, в условиях нынешнего профицита молока даже представители крупного бизнеса строят для себя пессимистический, более того, апоплексический сценарий. Так и говорят: «Мы „доедаем“ молочное животноводство и больше вкладывать в него не будем». По мнению предпринимателя, господдержку лучше сосредоточить на более перспективных направлениях: растениеводстве, оказании механизированных услуг, овощеводстве. Важно правильно расставить акценты, подчеркивает Колташов. Дальний путь к прилавкуДействительно, время сейчас для молочного животноводства не лучшее. Однако в районах считают, что слухи о его скорой гибели преувеличены. К тому же для Зауралья это не просто бизнес, а еще социальный проект: за счет сдачи молока живут целые деревни. Перерабатывающий сельхозкооператив из Половинского района был в числе первых счастливчиков, получивших год назад гранты на развитие. Молодой руководитель Андрей Кузнецов сумел хорошо поставить дело и привлечь в организацию фермеров и частников — всего в кооперативе 82 члена. В смену могут принять 1,2 тонны молока. Свыше половины перерабатывают и реализуют на месте. Оставшееся сырье раньше сдавали на курганский молокозавод. В этом году там отказали: мол, свою продукцию некуда девать. Тем временем приближается пора большого молока — с середины мая объемы увеличатся в два с лишним раза. Стали думать, что делать. — У нас давние добрососедские отношения с молочным заводом в Куртамыше, — рассказал глава кооператива. — Возникла идея межрайонной кооперации. Договорились возить излишки продукции туда. Если каждый фермер или кооператив будет возить молоко сам за 250 километров, разорится на транспортных расходах, а сообща, одним КамАЗом — совсем другая экономикаМежду тем сам куртамышский завод сдает молоко в Катайск — за 250 километров. По словам гендиректора Сергея Истомина, предприятие небольшое, принимает всего 5 тонн молока и тоже имеет проблемы со сбытом. А катайский молокозавод нуждается в сырье. Если каждый фермер или кооператив будет возить туда молоко сам, разорится на транспортных расходах, а сообща, одним КамАЗом — совсем другая экономика. Да и взаимовыручку никто не отменял. — Приехал фермер из Целинного района, Христом Богом просил забрать у него молоко, иначе придется коров резать. Как откажешь? — рассказывает Сергей Истомин. Катайский молочный завод может принять на переработку более 100 тонн в сутки. По словам ведущего специалиста по закупу сырья Алены Близняковой, из Курганской области поступает всего 10 тонн, остальное — из Свердловской и Тюменской. — Мы готовы принять у всех, если будут доставлять молоко своим транспортом и если устроит наша цена, — говорит менеджер. Нет концепции Руководители муниципалитетов видят в межрайонной кооперации спасение. Вместе с тем считают, что в области нет концепции поддержки сельхозкооперативов. Гранты — это, по сути, однократная помощь, которую можно направить на укрепление материально-технической базы. Но, чтобы закупленное оборудование работало и приносило доход, нужны еще вложения, а их взять негде. Коммерческие банки кредиты не дают, да кооперативы и сами туда не больно-то спешат: слишком высокие проценты. Глава Половинского района Армэн Хачатурян предложил использовать региональный фонд микрофинансирования. — Мы уже скооперировались с двумя районами — Лебяжьевским и Куртамышским, — говорит Хачатурян. — По расчетам, с мая по декабрь на трех территориях в подсобных и фермерских хозяйствах можно закупить 2000 тонн молока. Но нужны субсидии — примерно шесть миллионов рублей на закуп молока и логистику. В департаменте АПК соглашаются: поддержать кооператоров надо. Чиновники подсчитали: из расчета 3,4 рубля субсидии на килограмм молока всего на область потребуется 122 миллиона. Как их выкроить в дефицитном бюджете региона, пока неясно.мнениеДмитрий Лесовой, первый заместитель главы Притобольного района:— Одна из проблем малого бизнеса в АПК — противоречия действующего законодательства. Одни законы говорят о необходимости развития, а другие — не дают развиваться, загоняя мелких и начинающих сельхозпроизводителей в долговую яму. Законы написаны так, что господдержка и льготные кредиты выгодны и доступны только крупным холдингам и предприятиям. Плюс к этому необузданный рост цен на ГСМ и запасные части, совладать с которым мы не можем.