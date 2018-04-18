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На Урале газовым заправкам не хватает клиентов
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На Урале газовым заправкам не хватает клиентов 

Российская Газета 37 минут назад
Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на заседании рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива назвал Свердловскую область пионером в этом направлении. Сегодня здесь 16 газозаправочных станций, три из которых в Екатеринбурге. По этому показателю регион занимает четвертое место в России после Татарстана, Башкортостана и Ставрополья. В 2017 году через сеть АГЗС в области реализовано 31,4 миллиона кубометров природного газа, тогда как их проектная мощность — 120 миллионов, то есть они загружены лишь на 26 процентов — спрос пока недостаточный.
Всего же в России, по данным минэнерго, 356 объектов газозаправочной инфраструктуры, объем реализации природного газа в качестве моторного топлива достиг 600 миллионов кубометров. К 2020 году нужно довести эту цифру до 1,2 миллиарда. Прежде всего задача стоит для городов-миллионников — им предстоит перевести на газ половину общественного транспорта, что благоприятно скажется на экологической обстановке, ведь главные загрязнители воздуха в мегаполисах — выхлопные газы машин. По подсчетам, вредные выбросы сократятся на десятки тысяч тонн.
Чтобы изменить ситуацию, государство субсидирует автопроизводителей, оборудующих газомоторными двигателями пассажирские автобусы, технику для ЖКХ. Только в 2018-м на эти цели направят 2,5 миллиарда рублей.
В Екатеринбурге в преддверии ЧМ по футболу введут в строй современный газозаправочный комплекс. Он построен на территории автопредприятия, для которого специально к мундиалю закуплено 169 низкопольных автобусов на природном газе.
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