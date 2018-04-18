На Урале газовым заправкам не хватает клиентов

Башкортостана и Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на заседании рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива назвал Свердловскую область пионером в этом направлении. Сегодня здесь 16 газозаправочных станций, три из которых в Екатеринбурге . По этому показателю регион занимает четвертое место в России после Татарстана Ставрополья . В 2017 году через сеть АГЗС в области реализовано 31,4 миллиона кубометров природного газа, тогда как их проектная мощность — 120 миллионов, то есть они загружены лишь на 26 процентов — спрос пока недостаточный.

Всего же в России, по данным минэнерго, 356 объектов газозаправочной инфраструктуры, объем реализации природного газа в качестве моторного топлива достиг 600 миллионов кубометров. К 2020 году нужно довести эту цифру до 1,2 миллиарда. Прежде всего задача стоит для городов-миллионников — им предстоит перевести на газ половину общественного транспорта, что благоприятно скажется на экологической обстановке, ведь главные загрязнители воздуха в мегаполисах — выхлопные газы машин. По подсчетам, вредные выбросы сократятся на десятки тысяч тонн.

Чтобы изменить ситуацию, государство субсидирует автопроизводителей, оборудующих газомоторными двигателями пассажирские автобусы, технику для ЖКХ. Только в 2018-м на эти цели направят 2,5 миллиарда рублей.

В Екатеринбурге в преддверии ЧМ по футболу введут в строй современный газозаправочный комплекс. Он построен на территории автопредприятия, для которого специально к мундиалю закуплено 169 низкопольных автобусов на природном газе.