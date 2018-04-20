В Мурманской области загрузка рыбофабрик не превысила 35-50% в 2017 году

о словам Ковтун, в настоящее время в Мурманской области береговую переработку рыбы и морепродуктов ведут предприятия среднего и малого бизнеса, микропредприятия и частные предприниматели. По статистике на начало 2018 года в регионе работают более 40 таких предприятий. В 2017 году они произвели порядка 27 тысяч тонн различной рыбопродукции.

Основу производственного потенциала отрасли составляют порядка 12 рыбофабрик по переработке трески и пикши, которые выпускают мороженую рыбопродукцию.

"Мощности таких предприятий позволяют перерабатывать до 80 тысяч тонн трески и пикши в год, однако в 2017 году их загрузка с учетом мороженого сырья в среднем не превышала 35-50%", — сообщила Ковтун и пояснила, что так как эти рыбофабрики традиционно ориентированы на выпуск высококачественного филе из охлажденного сырья, они очень чувствительны к изменению конъюнктуры рынка и динамике поставок сырья прибрежным флотом.

Ковтун отметила, что улучшить ситуацию поможет введение с 2019 года повышающих коэффициентов на квоты для рыбодобывающих предприятий, занятых прибрежным рыболовством, а также обязательства для «прибрежников» доставлять рыбу на берег исключительно в живом либо охлажденном виде.

"Считаем также, что на увеличение поставок рыбы на российский берег благоприятно скажется и применение механизма инвестиционных квот для реализации проектов строительства новых береговых перерабатывающих мощностей", — отметила глава региона.

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