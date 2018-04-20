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В Мурманской области построят шесть рыбоперерабатывающих фабрик
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В Мурманской области построят шесть рыбоперерабатывающих фабрик 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Мурманской области на апрель 2018 года заявлено строительство шести новых рыбоперерабатывающих фабрик. Об этом сообщила губернатор региона Марина Ковтун на совещании по развитию рыбоперерабатывающей отрасли, которое сегодня провел премьер Дмитрий Медведев во время рабочего визита в Мурманскую область.
В целом по Северному бассейну предполагается строительство 12 предприятий рыбопереработки.
— Сегодня в Мурманской области действует 40 рыбоперерабатывающих предприятий, — отметила Марина Ковтун. — Они способны переработать до 80 тысяч тонн трески и пикши в год, однако их реальная загрузка не превышает 35-50 процентов даже с учетом мороженого сырья. Для новых фабрик потребуется еще 50-60 тысяч тонн сырья в год. Инвестиционные квоты не помогут решить этот вопрос полностью — благодаря им новые рыбофабрики смогут получить лишь около 20 процентов необходимого объема сырья. Остальное им придется добирать за счет собственных ресурсов или просто приобретать на рынке.
В итоге спрос на сырье резко вырастет, что может спровоцировать обострение конкуренции и рост цен. В этой борьбе проиграют малые предприятия, ориентированные на поставку своей продукции на внутренний рынок региона.
— Необходимо выработать дополнительные меры поддержки, чтобы избежать закрытия уже существующих предприятий — например, субсидирование и льготное кредитование при модернизации производства, — отметила Марина Ковтун. — Возможно, стоит признать береговые предприятия сельхозпроизводителями и распространить на них сельхозналог с освобождением от НДС.
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