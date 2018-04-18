Почти 110 тыс. человек за восемь дней приняли участие во всероссийском зачете по финансовой грамотности 

Об этом сообщила пресс-служба проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
«За первые восемь дней зачета свою финансовую грамотность решили протестировать 109 тыс. жителей России. Из них 55 тыс. человек правильно ответили более чем на 24 вопроса теста, заслужив сертификат», — говорится в сообщении.
Виртуальное тестирование уровня финансовых знаний проводится с 10 по 21 апреля 2018 г. по инициативе Агентства стратегических инициатив совместно с Центробанком РФ, министерством финансов России и конструктором образовательных ресурсов в рамках IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Как отмечает пресс-служба, принять участие в зачете может любой человек. «Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат», — говорится в сообщении.
Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 г. при участии Центрального банка РФ. Главная цель проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.