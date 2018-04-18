Ещё
Почти 110 тыс. человек за восемь дней приняли участие во всероссийском зачете по финансовой грамотности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 110 тыс. человек за восемь дней приняли участие во всероссийском зачете по финансовой грамотности 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Об этом сообщила пресс-служба проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
«За первые восемь дней зачета свою финансовую грамотность решили протестировать 109 тыс. жителей России. Из них 55 тыс. человек правильно ответили более чем на 24 вопроса теста, заслужив сертификат», — говорится в сообщении.
Виртуальное тестирование уровня финансовых знаний проводится с 10 по 21 апреля 2018 г. по инициативе Агентства стратегических инициатив совместно с Центробанком РФ, министерством финансов России и конструктором образовательных ресурсов в рамках IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Как отмечает пресс-служба, принять участие в зачете может любой человек. «Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат», — говорится в сообщении.
Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 г. при участии Центрального банка РФ. Главная цель проекта — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.
Агентство «Москва»: последние новости
Режиссер К.Серебренников в суде поблагодарил людей по всему миру и своих коллег за поддержку Нарушения технологии и качества монолитных работ выявили при проверке реконструкции комплекса «ГЭС-2» С.Собянин: В Москве создана не имеющая аналогов система льгот
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций200
Госдеп пригрозил применить силу против России356
США заявили об атаке «российских наемников»154
PayPal исключили из «значимого» реестра22
США рассказали о новом «ударе» по Сирии47
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение