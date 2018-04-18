Госдеп: США рассматривают новые санкции против РФ в рамках закона CAATSA

"Мы имеем в нашем распоряжении большое количество мер, которые постоянно и активно рассматриваются с тем, чтобы минимизировать риски в Сирии ", — сказал Саттерфилд. По словам дипломата, «эти решения во многих случаях зависят от [решения] президента».

В свою очередь Митчелл заявил, что рассматриваемые меры в отношении России связаны с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). «Эти меры рассматриваются в настоящее время, и мы примем дополнительные и необходимые меры в отношении РФ», — сказал он.