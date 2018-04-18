Госдеп: США рассматривают новые санкции против РФ в рамках закона CAATSA 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают различные меры против России, в частности в настоящее время изучается возможность введения санкций против Москвы в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Об этом заявили в среду исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
"Мы имеем в нашем распоряжении большое количество мер, которые постоянно и активно рассматриваются с тем, чтобы минимизировать риски в Сирии", — сказал Саттерфилд. По словам дипломата, «эти решения во многих случаях зависят от [решения] президента».
В свою очередь Митчелл заявил, что рассматриваемые меры в отношении России связаны с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). «Эти меры рассматриваются в настоящее время, и мы примем дополнительные и необходимые меры в отношении РФ», — сказал он.
После этого один из конгрессменов поинтересовался, почему в Конгрессе должны верить этим заверениям о введении новых санкций против Москвы. «Причина, по которой вы бы должны поверить нам, заключается в том, что с января прошлого года эта администрация ввела санкции в отношении 189 лиц и организаций в России, включая 136 из-за Украины и 24 в рамках CAATSA. Так что по части жесткости по отношению к России мы [администрация] заслуживаем доверия», — ответил он.