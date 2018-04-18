Перекати-поле заполонило города на западе США

Некоторые города на западе США заполонило перекати-поле, местные жители не справляются с нашествием степных растений.

Жители частных домов на юге Калифорнии и в штате Юта пострадали от нашествия перекати-поля. Растения, характерные для степей и пустыни, начали скапливаться возле жилых домов и во дворах после сильнейших порывов ветра, сообщает The Washington Post

Больше всего не повезло жителям Викторвилля, штат Калифорния. «Всякий раз, как мы очищаем улицы от перекати-поля, ветер дует и приносит их обратно. Это сущий кошмар», — рассказал местный житель Брайан Багуэлл.

«Вы просто выходите на улицу и видите, как они (шары перекати-поля — прим. ВЗГЛЯД) пролетают над вашей головой», — посетовал Ральф Завала.

Перекати-поле не ограничило свое вторжение Викторвиллем, пострадал, к примеру, и городок Вест-Джордан в Юте.

«Я и забыл, что перекати-поле — это реальная вещь, а не растение из мультфильмов и вестернов», — написал Nyce в Twitter.

«Сегодня хороший день для того, чтобы стать коллекционером перекати-поля», — пошутил Steve Nay.

Интересно, что сорняк около 150 лет назад случайно завезли в Южную Дакоту мигранты из России

Перекати-поле — травянистое растение, произрастающее в степных или пустынных районах, оставляющее после отмирания особые образования, круглые, овальные и сухие, которые состоят из высохших частей и катаются по ветру в виде иногда довольно больших шаров, рассеивая семена.