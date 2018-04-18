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«Чувствительный ответ США», судьба российских банков и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters

Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США

Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Решена судьба российских банков в SWIFT

Гендиректор международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Готфрид Лайбрандт заверил, что Россию не отключат от системы из-за санкций.
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В Кремле ответили на "план Авакова"

Урегулирование проблем Донбасса возможно только при условии выполнения минских договоренностей, которые блокируются украинской стороной.
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Чайка рассказал, за что поплатился Березовский

Российский бизнесмен Борис Березовский играл «ключевую роль» в убийстве бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
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На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы

В московском аэропорту Внуково пассажиров Boeing-737 эвакуировали после нападения пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти

Ученик, устроивший нападение в школе № 1 Стерлитамака, заранее составил список врагов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда

Продюсер Дэвида Копперфильда раскрыл секрет главного трюка иллюзиониста, сообщает Associated Press.
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США разместили в Греции ядерное оружие

США разместили в Греции ядерное оружие. Об этом местному телеканалу Antenna заявил лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас.
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Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Первая российская газовая турбина большой мощности разрушилась при испытаниях, сообщает «Коммерсант». Турбины ГТД-110М должны стать альтернативой продукции немецкого концерна Siemens, который не может поставлять их в Россию из-за санкций.
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Украинские моряки пригрозили Порошенко

Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров.
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В Роскомнадзоре допустили блокировку Facebook в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию «Известия» заявил о том, что после проверки соцсети Facebook может встать вопрос о её блокировке в России. Это произойдёт в том случае, если компания не выполнит требования ведомства.
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