Ещё
«Штурмовавших» администрацию Орла жителей включат в спецштаб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Штурмовавших» администрацию Орла жителей включат в спецштаб 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Начальник МКУ «Управление капитального строительства Орла» Сергей Костиков на совещании 17 апреля сообщил, что на улице Родзевича-Белевича, где планируется строительство новой дороги, каждую пятницу будут проводить совещания с жителями и подрядчиком.
Ранее поручение по созданию специального штаба, с включением собственников квартир находящихся рядом домов, дал глава администрации Александр Муромский. Такая координация необходима в связи со сложностью участка. Жители должны иметь четкое представление о том, где будет заканчиваться дорога, как будет осуществляться пешеходная связь с МКД, подчеркнул сити-менеджер.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что в настоящее время на объекте идет строительство ливневой канализации. Специалисты выносят из-под полотна дороги водопровод. Кроме того, спилены около 200 деревьев и кустарников.
Напомним, улица длинною 0,87 километра свяжет участок от Металлургов до Бурова. Она будет трехполосной, предусмотрены тротуары, остановочные павильоны, широкие съезды к домам и детсаду, освещение. Завершить строительство рассчитывают в декабре 2018 года.
Отметим, 17 апреля, жители Северного района вынудили руководство города провести внеплановый прием. Обещания отсыпать гравием разбитую дорогу на Родзевича-Белевича не было оперативно исполнено, что возмутило горожан и подвигло высказать первым лицам Орла претензии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Бездорожье заставило орловцев взять штурмом мэрию
Сообщение «Штурмовавших» администрацию Орла жителей включат в спецштаб появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле нанесение дорожной разметки растянут на два этапа В Орле магазин крупно оштрафовали за автомобильные ароматизаторы В Орловской области пройдут масштабные учения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций210
Госдеп пригрозил применить силу против России359
США заявили об атаке «российских наемников»154
PayPal исключили из «значимого» реестра22
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение