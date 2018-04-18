«Штурмовавших» администрацию Орла жителей включат в спецштаб

Начальник МКУ «Управление капитального строительства Орла» Сергей Костиков на совещании 17 апреля сообщил, что на улице Родзевича-Белевича, где планируется строительство новой дороги, каждую пятницу будут проводить совещания с жителями и подрядчиком.

Ранее поручение по созданию специального штаба, с включением собственников квартир находящихся рядом домов, дал глава администрации Александр Муромский . Такая координация необходима в связи со сложностью участка. Жители должны иметь четкое представление о том, где будет заканчиваться дорога, как будет осуществляться пешеходная связь с МКД, подчеркнул сити-менеджер.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что в настоящее время на объекте идет строительство ливневой канализации. Специалисты выносят из-под полотна дороги водопровод. Кроме того, спилены около 200 деревьев и кустарников.

Напомним, улица длинною 0,87 километра свяжет участок от Металлургов до Бурова. Она будет трехполосной, предусмотрены тротуары, остановочные павильоны, широкие съезды к домам и детсаду, освещение. Завершить строительство рассчитывают в декабре 2018 года.

Отметим, 17 апреля, жители Северного района вынудили руководство города провести внеплановый прием. Обещания отсыпать гравием разбитую дорогу на Родзевича-Белевича не было оперативно исполнено, что возмутило горожан и подвигло высказать первым лицам Орла претензии.

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