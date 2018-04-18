«Парламент за 60 секунд». 18 апреля

Родителей и усыновителей освободят от уплаты подоходного налога с ежемесячных выплат, назначаемых при рождении первого или второго ребёнка. Закон одобрил Совет Федерации. Право на выплаты имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Россияне будут проходить техосмотр по новым правилам. Операторы не смогут отказывать владельцам автомобилей в выдаче диагностической карты, при этом в ней будут указаны все выявленные несоответствия. Сенаторы одобрили ранее принятый Госдумой закон.

Пропуск товаров через госграницу будут проводить в режиме «одного окна». Таможенники на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на заседании 18 апреля.

России систематизируют места размещения приборов видеофиксации на дорогах. Для разработки соответствующих технических требований при Комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, рассказал « Парламентской газете » депутат Сергей Бидонько

Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в частности, для финансирования терроризма. Закон поддержал Совет Федерации.