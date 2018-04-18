«Парламент за 60 секунд». 18 апреля 

Законопроект о контрсанкциях, который готовится к первому чтению в Госдуме, может быть принят до конца года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Каждое предложение нуждается в тщательном экспертном обсуждении, подчеркнула она.
Родителей и усыновителей освободят от уплаты подоходного налога с ежемесячных выплат, назначаемых при рождении первого или второго ребёнка. Закон одобрил Совет Федерации. Право на выплаты имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.
Россияне будут проходить техосмотр по новым правилам. Операторы не смогут отказывать владельцам автомобилей в выдаче диагностической карты, при этом в ней будут указаны все выявленные несоответствия. Сенаторы одобрили ранее принятый Госдумой закон.
Пропуск товаров через госграницу будут проводить в режиме «одного окна». Таможенники на пунктах пропуска госграницы получат полномочия по проведению ветеринарного, карантинного фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля в полном объёме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на заседании 18 апреля.
В России систематизируют места размещения приборов видеофиксации на дорогах. Для разработки соответствующих технических требований при Комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, рассказал «Парламентской газете» депутат Сергей Бидонько.
Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов для противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, в частности, для финансирования терроризма. Закон поддержал Совет Федерации.
Роскомнадзор по представлению судебных приставов будет удалять из интернета порочащую честь и достоинство граждан информацию в течение одного рабочего дня. Соответствующий закон поддержали сенаторы на заседании Совета Федерации.