В Зеленограде организованы дополнительные прививочные пункты для вакцинации домашних животных

Уважаемые владельцы домашних животных!

На территории города Зеленограда организованы дополнительные прививочные пункты, где проводиться вакцинация собак, кошек и хорьков против бешенства БЕСПЛАТНО

Управа

Адрес

Дата

Время

Савелки

корп. 521 19.04.2018

16:00-19:00 (чт)

Силино

корп. 1206 А 20.04.2018

16:00-19:00 (пт)

Силино

корп. 1137

21.04.2018

11:00-15:00 (сб)

Выездные прививочные пункты:

Крюково

Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, около дома 87 по ул. Малинская (автоб. ост. «Малинская ул.»).

12.05.2018

11.00-14.00 Силино

Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, СНТ «Энергетик», ул. Алабушевская, д. 19, около въездных ворот со стороны ул. Алабушевская.

19.05.2018

11.00-14.00 Перед выездом за город, на пикники, дачу, убедитесь, что ваш любимый питомец вакцинирован против бешенства. Перемещение животных в личных целях, без смены владельца, допустима в сопровождении ветеринарного паспорта с действующими отметками о вакцинации

Ежедневно, вакцинация против бешенства, в том числе импортными вакцинами, проводится на СББЖ ЗелАО в 09:00 до 21:00.

Госветслужба Зеленоградского АО ул. Сосновая аллея, д. 3. тел: 8-499-735-14-94.