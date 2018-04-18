В Зеленограде организованы дополнительные прививочные пункты для вакцинации домашних животных 

Уважаемые владельцы домашних животных!
На территории города Зеленограда организованы дополнительные прививочные пункты, где проводиться вакцинация собак, кошек и хорьков против бешенства БЕСПЛАТНО
Управа
Адрес
Дата
Время
Савелки
корп. 521 19.04.2018
16:00-19:00 (чт)
Силино
корп. 1206 А 20.04.2018
16:00-19:00 (пт)
Силино
корп. 1137
21.04.2018
11:00-15:00 (сб)
Выездные прививочные пункты:
Крюково
Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, около дома 87 по ул. Малинская (автоб. ост. «Малинская ул.»).
12.05.2018
11.00-14.00 Силино
Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, СНТ «Энергетик», ул. Алабушевская, д. 19, около въездных ворот со стороны ул. Алабушевская.
19.05.2018
11.00-14.00 Перед выездом за город, на пикники, дачу, убедитесь, что ваш любимый питомец вакцинирован против бешенства. Перемещение животных в личных целях, без смены владельца, допустима в сопровождении ветеринарного паспорта с действующими отметками о вакцинации
Ежедневно, вакцинация против бешенства, в том числе импортными вакцинами, проводится на СББЖ ЗелАО в 09:00 до 21:00.
Госветслужба Зеленоградского АО ул. Сосновая аллея, д. 3. тел: 8-499-735-14-94.