«Думал, кто-то меня остановит». Школьник в Башкирии напал на одноклассников

17-летний ученик коррекционного 9 Д класса устроил нападение утром, во время первого урока — информатики. Он полоснул ножом двух одноклассниц, а также учителя, которая пыталась защитить девочек. Затем разлил бензин, который принес в небольшой бутылке, и поджег. После чего попытался нанести раны себе.

Спасалась через окно

В школе прозвучал сигнал «Тревога». Ученики говорят, что в кабинетах раздался из динамиков мужской голос, который что-то невнятно сообщил, но учителя поняли сигнал правильно и немедленно приступили к эвакуации школы.

Ученики высыпали на футбольное поле, предполагая, что это очередная учебная тревога. Но в это время на их глазах из окна кабинета информатики со второго этажа, где разгорался огонь, выпала девочка и упала на спину. Одна из раненых подростком учениц таким образом попыталась спастись.

Прибывшие пожарные в течение 15 минут ликвидировали огонь, скорая помощь госпитализировала пострадавших.

В городской клинической больнице №1 города Стерлитамака сообщили UFA.AIF.RU, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

«У всех пострадавших — двух школьниц, учителя и напавшего на них ученика — зафиксированы резаные раны, термических травм нет, — рассказал и.о. главного врача Фанур Ганиев. — Пострадавшие определены в отделение реанимации, как того требуют случаи массового происшествия, но реанимационные мероприятия не проводились, так как в этом не было необходимости».

По его словам, дети находятся в шоковом состоянии. Им будет оказана психологическая помощь. С их родителями также работают психологи. Врачи прогнозируют, что через неделю пострадавшие будут выписаны.

К палате подростка, организовавшего нападение, приставлен полицейский, так как «он может причинить вред себе и окружающим».

Что известно о подростке?

Ученицы школы рассказали корреспонденту UFA.AIF.RU, что напавший мальчик из категории школьников с нехорошей славой. Мог запросто подойти и ударить любого ученика.

По словам очевидцев, утром у него произошёл конфликт с учителем и ученицами. Он достал канцелярский нож и ударил девочку, которая его унижала. За нее заступилась учительница, тогда он напал и на нее, а затем еще на одну одноклассницу. Достал бутылку с бензином, разлил и поджёг, а затем выбежал на лестницу, где попытался нанести раны ножом и себе. Обсуждающие событие в социальных сетях сообщают, что у парня были натянутые отношения со сверстниками, его не принимали и «гнобили».

На одной из своих страниц за несколько дней до нападения ученик опубликовал видео из американской школы «Колумбайн», которая стала известна в 1999 году после того как два одиннадцатиклассника организовали массовые убийства.

Также там можно найти фотографию, содержащие слова «ненависть, злоба, месть, отвращение, презрение, тревога, тошнота, отчаяние, обида — все это переполняло меня!» Содержание остальных фото примерно такое же.

Один из его друзей обнародовал переписку в социальных сетях, которую вел с этим молодым человеком. Опубликованы сообщения, написанные с января по март 2018 года. Судя по ним, парень давно готовил нападение.

«Готовлюсь к уничтожению людей» — так обозначил он в январе свои планы другу. На вопрос, когда это произойдет, ответил, что «где-то весной», а причину такого настроения объяснил: «Одноклассники аутисты».

В конце марта тема «уничтожения людей» возникла вновь. На вопрос друга: «Ты живой?» Артем отвечал, что пока живой, «но скоро нет». «Думал, за это время меня кто-то остановит».

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И другие общавшиеся с ним сообщают, что он не раз упоминал, что готовит нападение, но никто не обратил внимания на его слова.

Задержали в больнице

Следственный комитет РБ возбудил два уголовных дела. Первое дело заведено по статье «покушение на убийство» на подростка. По информации Следственного комитета РБ, он задержан в больнице, где ему продолжают оказывать помощь.

Второе уголовное заведено по статье «халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Глава республики Рустэм Хамитов посетил место происшествия и потребовал немедленно сделать ремонт в кабинете информатики, а также обратил внимание на тот факт, что мальчик сумел пронести нож, несмотря на наличие охраны и металлоискателя. В течение нескольких дней, по его словам, будут проведены проверки систем безопасности в школах.

По мнению главы региона, «с развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику».

Он призвал быть более бдительными и быть и уделить особое внимание борьбе с опасными группами в социальных сетях.