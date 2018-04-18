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Матвиенко просит Замбию ускорить процесс вступления в силу соглашений по мирному атому
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Матвиенко просит Замбию ускорить процесс вступления в силу соглашений по мирному атому 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала своего коллегу, главу Национальной ассамблеи (парламента) Замбии Патрика Матибини ускорить выполнение всех процедур для вступления в силу двусторонних межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере мирного атома и военно-технической сфере.
"Российская сторона уже выполнила все внутригосударственные процедуры для вступления этих соглашений в действие. Я попросила моего коллегу ускорить выполнение межгосударственных процедур в Замбии, чтобы эти соглашения начали активно работать", — сказала Матвиенко в среду по итогам встречи с замбийским политиком.
Она напомнила, что за последние два года были подписаны очень важные межправительственные соглашения, в частности о сотрудничестве в использовании мирного атома, о создании центра в Замбии по атомным технологиям, а также о сотрудничестве в военно-технической сфере. «В России будут готовиться специальные кадры специалистов-ядерщиков для проектов [в области мирного атома]», — сказала спикер Совфеда, добавив, что в четверг Матибини полетит в Воронеж, чтобы познакомится с работой местной атомной электростанции.
Кроме того, спикер Совфеда отметила, что Россия оказывает содействие Замбии в подготовке специалистов из этой африканской страны, в их обучении в российских вузах. «Замбия является лидером по квоте правительства РФ: 650 человек обучается сейчас в России, на следующий год квота выделена еще на 138 человек, в том числе в вузах силовых ведомств, МВД и других. Мы готовы расширять количество обучаемых», — сказала Матвиенко, добавив, что она предложила коллеге рассмотреть такое предложение.
В целом, по ее словам, переговоры с коллегой из Замбии были очень содержательными. «У нашей страны всегда были самые хорошие отношения с африканскими государствами. Был период, когда они несколько ослабли. Сегодня Россия снова возвращается в Африку — мы заинтересованы в развитии торгово-экономических, инвестиционных связей в сфере промышленности, сельского хозяйства, научно-технического процесса», — подчеркнула сенатор.
В свою очередь Матибини отметил, что необходимо наращивать взаимодействие между странами. «Я рад, что в одной из важнейших для нас отраслей — отрасли ядерной энергетики — уже началось практическое сотрудничество. Были сделаны первые шаги в создании центра ядерных технологий и техники в Замбии. И в эти минуты в Москве идет встреча специальной рабочей группы, которая прорабатывает практические аспекты работы данного центра», — сказал он, добавив, что есть и другие области, в которых двум странам необходимо наращивать взаимодействие, в частности в сфере торговли и инвестиций.
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