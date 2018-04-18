Ещё
Бывший сити-менеджер Нижнего отреагировал на сообщения о его уголовном деле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший сити-менеджер Нижнего отреагировал на сообщения о его уголовном деле 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший глава администрации Нижнего Новгорода, генеральный директор телекомпании «Волга» Олег Кондрашов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него и бывшего заместителя главы городской администрации Владимира Привалова уголовного дела о получении более 15 млн рублей взятки за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.
Кондрашов заявил подконтрольному ему НИА «Нижний Новгород», что подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток он полностью отрицает.
«Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин (бывший глава города и уже бывший заместитель председателя областного законодательного собрания — прим. ред.) сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе, проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается», — цитирует Кондрашова агентство.
Бывший глава администрации сообщил, что в данный момент находится на лечении за границей, ему была сделана хирургическая операция, и сейчас он проходит процесс восстановления. «Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было», — отметил Олег Кондрашов.
Ранее сообщалось о следственных действиях в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Со слов адвоката Андрея Наумова, речь идет об эпизодах коррупционной направленности, в которых фигурируют несколько человек.
Фото: reporter-nn.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семилетняя девочка погибла в надувном замке на глазах у отца Взрывают прямо под окнами. В Крыму незаконно добывают щебенку Пчелы выгнали Эвелину Бледанс из самолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций210
Госдеп пригрозил применить силу против России359
США заявили об атаке «российских наемников»154
PayPal исключили из «значимого» реестра22
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение