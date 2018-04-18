Бывший сити-менеджер Нижнего отреагировал на сообщения о его уголовном деле

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода, генеральный директор телекомпании «Волга» Олег Кондрашов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него и бывшего заместителя главы городской администрации Владимира Привалова уголовного дела о получении более 15 млн рублей взятки за покровительство представителям сферы ритуальных услуг.

Кондрашов заявил подконтрольному ему НИА «Нижний Новгород» , что подозрение в продаже каких-либо должностей или получение взяток он полностью отрицает.

«Получается, что то преследование, которое в 2015 году против меня пытался организовать Олег Валентинович Сорокин (бывший глава города и уже бывший заместитель председателя областного законодательного собрания — прим. ред.) сегодня вновь зачем-то возобновляется. Три года назад следственные органы детально проверяли все аспекты этого дела, в том числе, проводились экспертизы. Состава преступления не нашли. Зачем и кому понадобилось вновь возвращаться к этой теме, я ответить не могу. Следствие пусть разбирается», — цитирует Кондрашова агентство.

Бывший глава администрации сообщил, что в данный момент находится на лечении за границей, ему была сделана хирургическая операция, и сейчас он проходит процесс восстановления. «Он идет уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было», — отметил Олег Кондрашов.

Ранее сообщалось о следственных действиях в отношении бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Со слов адвоката Андрея Наумова , речь идет об эпизодах коррупционной направленности, в которых фигурируют несколько человек.

Фото: reporter-nn.ru.