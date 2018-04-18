Урок взросления, или выпускной для Золушки

Столичные агентства по организации праздников уже довольно потирают руки в надежде сорвать солидный куш на выпускных балах в школах. Чтобы организовать достойный вечер для любимых чад, родителям придется раскошелиться.

Судите сами: банкет не меньше трех тысяч на человека, на украшение банкетного зала воздушными шарами накиньте 25 тысяч рублей, звук и свет обойдется еще в 25 тысяч рублей. А если у вас нет собственного массовика-затейника, знайте гонорар ведущего за проведение выпускного вечера стартует от 40 тысяч рублей. Приличная сумма получается.

И это не считая затрат на новый наряд для будущих абитуриентов (вспомнилось, кстати, что и поступление в учебное заведение влетит в копеечку). И если молодым людям можно купить костюм, рубашку, туфли, которые они будут носить еще несколько лет, то с девушками ситуация сложнее. Скорее всего бальный туалет юная красавица выгуляет один раз, но это никак не скажется на цене вечернего комплекта.

Одно только бальное платье стоит не меньше 10 тысяч рублей. А еще прическа тысячи три, макияж за две, туфли за пять. Не исключено, что повзрослевшие дети будут требовать «взрослых» радостей — поездку на лимузине, прогулку на теплоходе, приглашение на бал супер-звезды.

Соседка держится за голову — знает, что не потянет. Плачет ночами, дочка единственная, а она — мать-одиночка — так и не скопила ей денег на большой и такой важный праздник. Занять не у кого, да и отдавать нечем, зарплата скромная. Не лезть ведь в заначку, собранную на поступление в коммерческий ВУЗ. Страдает, заламывает руки, вспоминает, что в ее время все было иначе: собирались в школе, родители накрывали стол, физрук играл на гитаре, учитель труда заводил музыку. После танцев одноклассники просто шли встречать рассвет. Одевали, конечно, самое лучшее, но специально никто ничего не покупал. От переживаний и волнений несчастная женщина осунулась, ее не спасают даже доводы дочери: «Да мне до балды! За эти деньги я могу с тобой в недельный отпуск на море сгонять! А платье пылиться в шкафу будет! Забей!»

Своенравная выпускница даже под пытками не скажет матери, что одноклассники после долгих и бесполезных уговоров, перестали общаться с «неудачницей», классная дама не видит ученицу в упор, а подружки отдаляются, потому что часами обсуждают роскошные наряды. Если ты не с нами, то против нас!

С каким настроением соседская девчонка переступит порог родной школы и вступит во взрослую жизнь примерно понятно. Впрочем, она уже на «отлично» сдала свой экзамен на взросление, доказала свою силу и зрелость, выстояв под прессом окружающих. Выстояла, высоко держа голову. Но мне страшно представить, что она будет чувствовать, когда услышит последний звонок, когда загремит выпускной бал, на который она не попадет, если не найдется крестная Фея.