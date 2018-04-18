12 проектов некоммерческих организаций Вологды получили грантовую поддержку

Более 770 тысяч рублей распределили между победителями городского конкурса грантов. Авторы идей разной направленности получили полное или частичное финансирование на их реализацию. Всего на второй этап конкурса поступило 15 проектов некоммерческих организаций.

Напомним, на грантовую поддержку проектов НКО из бюджета города выделен 1 млн рублей, её возобновили после двухлетнего перерыва. Вне конкурса рассматривались проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, на их реализацию направлено 40% средств. Поддержку получили два проекта. Второй этап конкурса стартовал в середине марта.

Заявки организации подавали по двум направлениям. В номинации « Вологда — здоровый город» участвовали проекты, ориентированные на пропаганду физкультуры и спорта, здорового образа жизни, решение проблем экологии, защиты животных. Таких проектов было представлено шесть.

Номинация «Мы — вологжане» по содержанию шире, предусматривала проекты, ориентированные на патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала вологжан и продвижение культурно-массовых городских мероприятий. За грантовую поддержку боролись девять проектов.

Итоги грантового конкурса подвели в Администрации города, проекты оценила комиссия, в её состав вошли представители разных Департаментов.

«Заседание комиссии длилось более двух часов, мы обсудили каждый проект, пытались оценить его значимость, расходную часть и соотнести с планируемыми результатами. Среди участников были те, кто постоянно принимает участие в грантовых конкурсах, были и новички. Все проекты заслуживают внимания, все они разноплановые и затрагивают все направления государственной политики — творчество, спорт, патриотику, воспитание подрастающего поколения, экологию. В итоге мы приняли решение поддержать 12 проектов», — рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Администрации Вологды Юлия Смирнова.

Следующим этапом станет заключение договоров с победителями грантового конкурса и реализация проектов. Муниципалитет проконтролирует, как будет воплощаться каждый проект, получивший субсидию. Организации получат информационную поддержку и помощь в привлечении жителей к участию в мероприятиях проектов.